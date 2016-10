Réagissez

L’arbitrage s’est de nouveau invité dans le débat suite aux multiples fautes et erreurs commises par des arbitres lors des dernières journées de championnat. Le propos ne concerne pas uniquement les Ligues 1 et 2 ; il englobe toutes les divisions de la pyramide.

Le débat sur les erreurs d’arbitrage est circonscrit aux matchs des deux premières divisions parce qu’elles sont médiatisées et bénéficient d’une visibilité grâce à la petite lucarne. Ce sont justement les images de la télévision qui permettent de juger la prestation de l’arbitre et le bien-fondé de ses décisions. Ce qui complique la situation et l’image du corps arbitral, c’est lorsque des arbitres de haut rang (internationaux) commettent des erreurs avec des conséquences directes sur l’issue et le résultat de la partie. Venant de cette catégorie d’arbitres, c’est tout simplement intolérable. Un arbitre FIFA qui apprécie mal une faute, une action, une intention est indigne du badge qu’il porte sur sa tunique. Le drame dans l’arbitrage algérien, c’est la répétition des erreurs. Les hommes qui ont la responsabilité de diriger cet important segment du football, qui œuvrent au sein de la Commission fédérale des arbitres (CFA), sont tenus par le devoir de veiller sur le plan de carrière des arbitres, leur promotion ainsi que les sanctions adaptées aux fautes et manquements.

Les arbitres sont les premières victimes (consentantes ?) de cette situation. Souvent leur promotion dépend d’abord et surtout de leur soumission aux ordres et injonctions de quelques voyous sans foi ni loi qui gravitent au sein et aux alentours de la structure. Les promotions et mises en boîte n’ont souvent rien à voir avec le mérite et la performance.

Que d’arbitres ont exécuté des «ordres» par servitude dans le seul objectif d’être promus au grade supérieur. Pour l’instant, aucun indice qui plaide pour un changement prochain ne pointe à l’horizon. Le «tout va bien» que proclame la CFA est un double danger. Il encourage ceux qui commettent (volontairement ?) des fautes à persévérer dans cette voie, forts de l’impunité dont ils jouissent, et démobilise ceux qui ne sont pas assistés, suivis, encouragés. Ceux-là finiront soit par abandonner l’arbitrage, soit par verser dans ses mauvais travers. C’est l’équation à laquelle est confrontée la majorité des arbitres qui s’interrogent sur leur présence dans ce corps.