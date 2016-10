Réagissez

Le Cameroun «n’a jamais eu un aussi bon tirage», a estimé hier Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions indomptables, alors que le Cameroun se retrouve dans le groupe A de la CAN-2017 avec la Guinée-Bissau et le Gabon. «Je crois que le Cameroun n’a jamais eu un aussi bon tirage.» L’ancien gardien de but camerounais, Joseph-Antoine Bell estime que le Cameroun devrait «logiquement» se qualifier pour les quarts de finale de la CAN-2017.