Antar Yahia : «Ne pas se laisser endormir par les éloges»

L’ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Antar Yahia, a mis en garde les Verts contre tout excès de confiance, 48 heures avant la réception du Cameroun pour le premier match des éliminatoires du Mondial 2018, leur conseillant de ne pas «se laisser endormir par les éloges». Antar Yahia, qui a souhaité pour l’occasion la victoire de l’équipe nationale, a réagi sur son compte twitter aux déclarations de l’entraîneur de la sélection camerounaise, le Belge Hugo Broos, par lesquelles il n’a pas tari d’éloges à l’égard des Algériens en disant qu’il allait affronter la «meilleure équipe d’Afrique». L’Algérie et le Cameroun, qui ne se sont plus affrontés depuis 2004, se retrouveront demain au stade de Blida (20h30), pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, groupe B, composé également du Nigeria et de la Zambie. Antar Yahia (34 ans) avait mis un terme à sa carrière internationale en 2012, mais il joue encore à l’US Orléans avec laquelle il est monté cette saison en Ligue 2 française.