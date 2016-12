Antar Yahia met fin à sa carrière de joueur

Réagissez

Antar Yahia avec les Verts

L'ancien défenseur de la sélection algérienne de footbal Antar Yahia (34 ans) a mis un terme à sa carrière de joueur qui l'a vu porter le maillot national entre 2004 et 2012.

"Quelques lignes ne suffiront pas pour décrire l'émotion qui m'anime à l'idée de mettre un terme à ma carrière de joueur", a-t-il écrit mercredi dans un message posté sur son compte Twitter. La décision intervient au lendemain de la décision prise par son club actuel de l'US Orléans (Ligue 2/France) de le nommer manager général en charge du domaine sportif. Il avait rejoint Orléans en janvier 2016 en provenance d'Angers (Ligue 1/France).



Formé au FC Sochaux (France), Antar Yahia a porté les couleurs de plusieurs formations, d'abord en Italie, à l'Inter Milan (2000-2002), puis en France avec, entre autres, le SC Bastia (2002-2005) et l'OGC Nice (2005-2007) avant de rejoindre le club allemand du Vfl Bochum (2007-2011). Il a également joué pour Al-Nasra d'Arabie Saoudite (2011-2012) et l'ES Tunis en 2013.



Avec les Verts, il a été sélectionné à 54 reprises (6 buts), prenant part notamment à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2010 en Angola et au Mondial de la même année en Afrique du Sud. Il avait mis fin à sa carrière internationale en mai 2012. Antar Yahia a marqué d'une pierre blanche l'histoire de l'équipe nationale en marquant le but victorieux face à l'Egypte (1-0) en match barrage qualificatif au Mondial 2010, disputé à Omdurman (Soudan).



Le natif de Mulhouse (France) devient le troisième ancien international algérien à raccrocher les crampons en l'espace de quelques jours après l'attaquant Abdelkader Ghezzal et l'ex-capitaine Madjid Bougherra.