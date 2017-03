Annoncé mort lundi soir : Youcef Touati toujours vivant

Réagissez

L’ex-joueur émigré de la formation du MO Béjaïa, Youcef Touati (27 ans), annoncé mort dans un accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi dernier, en France près de Senlis, serait toujours en vie, mais dans un état très critique (mort cérébrale). En effet, moins de 24 heures après l’annonce de son décès, relayée aussi bien par les médias algériens que français, la procureure de Senlis, Amélie Cladière, a démenti. Interrogé hier par Le Parisien elle précise : «Dans cet accident, pour l’instant, nous avons un décès, celui de la demoiselle qui était à l’arrière du véhicule. Quant à Youcef Touati, non il n’est pas décédé.» Ayant rejoint le MOB lors du mercato estival de 2016, le joueur en question a plié bagage quelques mois après (octobre) où il a décidé de rentrer chez lui, en France, pour des raisons qui seraient liées à un problème financier. En plus de son passage au MOB, Youcef Touati a évolué dans plusieurs clubs en France, à l’image du FC Chambly-Oise, Cannes, Red Star et Epinal (national) ainsi que Dijon, Istres, Tours (Ligue 2).