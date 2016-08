Réagissez

Wayne Rooney (Manchester United), attaquant et capitaine de l’équipe d’Angleterre, a annoncé hier qu’il prendra sa retraite internationale après le Mondial 2018 en Russie. «Ma décision est prise.

La Russie (le Mondial 2018) sera mon dernier tournoi. Je sais que la Russie sera ma dernière occasion de réussir quelque chose avec l’Angleterre», a déclaré Rooney, âgé de 30 ans, lors d’une conférence de presse à Burton (centre), où la sélection anglaise prépare son premier match des qualifications pour ce Mondial, dimanche en Slovaquie.

Pour atteindre cet ultime objectif, Rooney devra, avec l’Angleterre, terminer 1er d’un groupe F qualificatif a priori à sa portée — avec comme adversaires la Slovaquie, la Slovénie, Malte, l’Ecosse et la Lituanie — pour aller directement en phase finale. Si l’Angleterre termine 2e de son groupe, elle devra passer par un barrage pour espérer aller en Russie. Le nouveau sélectionneur des Three Lions, Sam Allardyce, a reconduit lundi Rooney dans son rôle du capitaine, qu’il a endossé en août 2014 au lendemain du Mondial brésilien, pour la campagne de qualifications.

Rooney devrait honorer dimanche à Trnava sa 116e sélection internationale, dépassant David Beckham, et se rapprochant du record de 125 matchs du gardien Peter Shilton. Il est également le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre avec 53 réalisations. Mais en six compétitions majeures avec les Three Lions, il n’a jamais dépassé les quarts de finale, comme à l’Euro 2016 où l’Angleterre a subi une cuisante défaite dès les 8es de finale face à l’Islande (2-1).