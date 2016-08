Réagissez

Les vingt clubs du championnat anglais ont battu jeudi le record du montant total des transferts de footballeurs à l’intersaison en dépensant plus d’un milliard d’euros (880 millions de livres), à une semaine de la clôture du mercato estival.

La signature à 15h GMT du gardien international chilien Claudio Bravo à Manchester City a permis d’établir ce record national, dépassant les 870 millions de livres déboursées l’an passé par les clubs de Premier League. D’ici la clôture du marché des transferts prévu le 31 août, ce chiffre pourrait franchir la barre symbolique du milliard de livres (1,17 milliard d’euros), selon une étude du cabinet Deloitte. «C’est le quatrième été de suite que les clubs de Premier League réalisent des dépenses records», remarque Dan Jones, analyste chez Deloitte.

Manchester United, qui a recruté le footballeur le plus cher du monde Paul Pogba pour 105 millions d’euros, et son rival City, qui a acheté le défenseur John Stones pour 55 millions d’euros, ont particulièrement animé ce mercato.

La Premier League, l’un des championnats les plus relevés au monde, s’est enrichie depuis la vente en 2015 à Sky et BT des droits TV au Royaume-Uni pour un montant astronomique de 6,9 milliards d’euros sur trois saisons.