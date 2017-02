Angleterre : La succession à Ranieri est ouverte

Réagissez

Plusieurs techniciens sont cités pour succéder à l’Italien Claudio Ranieri, limogé jeudi de son poste d’entraîneur de Leicester City (Premier league anglaise de football), ont rapporté hier les médias britanniques. Les noms de nombreux coachs figurent déjà dans une short-list : le Néerlandais Guus Hiddink, l’Italien Roberto Mancini, ou encore les Anglais Nigel Pearson, Alan Pardew et Gary Rowett, précise la même source. En poste depuis juillet 2015, Ranieri (65 ans) a été limogé au lendemain de la défaite concédée mercredi sur le terrain du FC Séville (2-1) en 8es de finale (aller) de la Ligue des champions d’Europe. Il avait mené les Foxes à remporter le titre de champion d’Angleterre la saison dernière, pour la première fois de leur histoire, réalisant une véritable sensation dans le monde de football. Pour préparer le prochain match et la réception de Liverpool, lundi en clôture de la 26e journée du championnat, le club a confié l’intérim à Craig Shakespeare et Mike Stowell, en attendant la nomination d’un nouveau manager. Eliminé en 8es de finale de la Coupe d’Angleterre par Millwall (D3), Leicester où évoluent les deux internationaux algériens, Islam Slimani et Riyad Mahrez, pointe à la 17e place au classement avec 21 points, à une longueur d’avance sur le premier relégable, Hull City.