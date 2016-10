Réagissez

L’entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, a comparé hier le championnat d’Angleterre à «une jungle», tellement le niveau de la Premier League est élevé, alors que le club londonien, actuel 2e, reçoit le 17e, Middlesbrough aujourd’hui. «Je crois que l’humilité c’est de comprendre que vous repartez de zéro à chaque fois et que vous évoluez dans une jungle», a dit Wenger, dont l’équipe reste sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. «Nous vivons dans une jungle où tout le monde veut vous manger et vous devez maintenir votre vigilance pour survivre. C’est ça la compétition. Tous les jours vous devez vous battre pour survivre. L’amour de la gagne et la compétitivité de la Premier League sont très excitants», a conclu le technicien français âgé de 66 ans. En cas de victoire contre «Boro» aujourd’hui, Arsenal prendrait la tête de la Premier League, avant le match de ManCity contre Southampton demain. Par ailleurs, Wenger a assuré vouloir prolonger ses vedettes Alexis Sanchez et Mesut Özil, tous deux en fin de contrat en 2018. «Ils sont heureux au club et je veux qu’ils s’engagent avec le club parce qu’ils pensent qu’ils sont au bon endroit», a dit l’entraîneur à propos du Chilien et de l’Allemand, tous deux buteurs mercredi en Ligue des champions contre Ludogorets (6-0).