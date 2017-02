Angleterre : La chute libre de Leicester

Réagissez

C’est incroyable» : l’entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, a du mal à reconnaître ses joueurs, champions en titre, qui continuent de s’enliser dans les bas-fonds du classement, après avoir concédé à Swansea (2-0) un 5e revers de suite, dimanche lors de la 25e journée du championnat d’Angleterre.

«Je voulais qu’aujourd’hui (dimanche) soit le départ d’une ‘‘nouvelle saison’’, mais c’est toujours pareil. C’est incroyable», a concédé le technicien italien. Son équipe, 17e, n’a plus qu’un point d’avance sur le premier relégable, Hull. Chez un concurrent direct pour le maintien, les Foxes ont craqué en première période, sur des buts d’Alfie Mawson (36’) et Martin Olsson (45’+3).

Pis, ils sont restés muets devant les cages pour un 5e match de suite en championnat, de quoi alimenter la peur d’une relégation historique après un sacre qui l’était tout autant. «Nous avons bien démarré, mais ils marquent sur leurs deux premiers tirs cadrés. C’est très difficile de revenir de ça. Elle est incroyable, cette saison», a poursuivi Ranieri. «Nous avons deux problèmes : encaisser des buts et ne pas en marquer. Nous devons en parler ensemble pour trouver des solutions.

Ce n’est pas possible de continuer comme ça. La machine n’est pas cassée, mais si on ne joue pas au niveau maximum, c’est une tâche difficile. Nous restons ensemble. Nous travaillons bien à chaque entraînement, mais nous avons besoin d’un peu de chance pour gagner en confiance», a estimé l’Italien. Leicester ne va pas rejouer en championnat d’ici le 27 février et la périlleuse réception de Liverpool, 4e. Entre-temps, les hommes de Ranieri iront à Milwall (D3) en coupe d’Angleterre, puis au Séville FC pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions.