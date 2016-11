Angleterre : Gareth Southgate nouveau sélectionneur

Réagissez

Gareth Southgate, âgé de 46 ans, a été nommé sélectionneur de l’Angleterre pour quatre ans, jusqu’à l’Euro-2020, après avoir officié pendant quatre matches comme intérimaire, a annoncé la Fédération anglaise (FA) hier.

«Il a très bien fait pendant ces quatre matches pendant lesquels il était en poste, et il nous a impressionnés pendant les entretiens. Gareth est un superbe ambassadeur pour tout ce qui importe à la FA, c’est un superbe tacticien et un leader», a déclaré le président de la FA, Greg Clarke, dans un communiqué. L’ancien défenseur international aux 57 sélections avait succédé dans l’urgence à Sam Allardyce, renvoyé en septembre au bout de 67 jours seulement de mandat après avoir été piégé par des journalistes en train de se vanter de connaître les moyens de contourner les règlements sur les transferts. Southgate occupait jusqu’à septembre le rôle d’entraîneur des moins de 21 ans anglais.

Formé à Crystal Palace, il a aussi joué à Aston Villa et Middlesbrough jusqu’en 2006, année où il a fait ses débuts d’entraîneur dans le club du nord de l’Angleterre. A la tête de la sélection anglaise en tant qu’intérimaire, il a obtenu deux victoires (Malte et Ecosse) et un match nul (Slovénie) lors des qualifications pour le Mondial-2018. Lors de son dernier match, le 11 novembre, son équipe avait réalisé un match nul contre l’Espagne en amical (2-2).

L’Angleterre est première de son groupe des qualifications pour le Mondial-2018. «J’ai adoré travailler avec les joueurs lors de ces quatre matches et je pense que le potentiel est énorme. Je suis déterminé à donner à tout le pays une équipe dont il puisse être fier et qu’il apprécie regarder jouer», a réagi Southgate dans le communiqué de la FA. Le premier match de Southgate en tant que sélectionneur permanent aura lieu le 22 mars à Dortmund, contre l’Allemagne en amical.