L’international algérien, Islam Slimani, a fait un excellent début dans le championnat anglais. Hier après-midi, à l’occasion de la réception par Leicester City de Burnley, l’ancien attaquant du CR Belouizdad a été l’auteur d’un doublé.

Son club, champion d’Angleterre en titre, l’a remporté avec le score de 3 buts à 0. Son coéquipier en équipe nationale, Riyad Mahrez était également de la partie. Comme lors du match de la Ligue des champions de mardi dernier, Slimani a été titularisé durant cette rencontre de championnat (5e journée). L’Algérien s’est procuré sa première occasion à la 41’. Mais son tir vers la cage adverse manquait de punch. Durant le temps additionnel de la première mi-temps, sur un coup franc exécuté par Fuchs, Slimani surgit d’entre les défenseurs et, de la tête, met le ballon au fond des filets. Il signe là de son premier but dans le championnat anglais. En seconde période, dès les premières minutes (47’), suite à une passe de Mahrez, auteur d’un joli drible, Slimani, de la tête aussi, double la marque. La joie de l’ancien joueur du Sporting Lisbonne était indescriptible. Mahrez lui, qui a fait un bon match également, est derrière le troisième but de Leicester City puisque c’est suite à son centre que le défenseur adverse, Mee, a mis le ballon dans la cage de son propre gardien. Mahrez a cédé sa place à Gray à la 85’, alors que Slimani a joué toute la partie. Leicester City est 9e au classement avec 7 points. Il faut rappeler que Slimani a été transféré vers Leicester City, il y a quelques jours, contre 30 millions d’euros. Des supporters du club anglais ont surnommés la paire Slimani-Mehrez les «Desert Foxes» en référence au surnom du club anglais (les Foxes).