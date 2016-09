Réagissez

L’équipe d’Angleterre lors de l’Euro 2016

C’est parti pour les qualifications du Mondial 2018 en Europe et c’est passionnant : l’Angleterre, humiliée à l’Euro, doit se reconstruire tandis que Gibraltar et le Kosovo participent pour la première fois à la course à la Coupe du monde.

Trois Lions pelés ou requinqués ?

Aujourd’hui, l’Angleterre se rend en Slovaquie avec tous les regards braqués sur elle. Le pays qui a inventé le football se remettra-t-il de son élimination honteuse contre l’Islande en 8e de finale de l’Euro 2016 ? Pression supplémentaire, l’emblématique capitaine Wayne Rooney prendra sa retraite internationale après le Mondial en Russie.

A condition de se qualifier, bien sûr... Joe Hart focalise l’attention : d’abord parce que les spectateurs guetteront une nouvelle boulette et ensuite parce que le portier doit digérer son transfert de Manchester City (où Pep Guardiola ne le calculait plus) au Torino, où il est sûr d’être n°1. Sam Allardyce, nouveau sélectionneur anglais, joue également gros. Désormais au poste qu’il a «toujours voulu», Big Sam est une grande gueule qui s’est fait beaucoup d’ennemis, comme Arsène Wenger, au sujet duquel il avait lancé : «Plus je peux le faire enrager, plus j’aime ça.»

Les curiosités Kosovo et Gibraltar

Ils sont autorisés à concourir pour une Coupe du monde pour la première fois. Le grand jour c’est demain en Finlande pour le Kosovo et mardi pour Gibraltar contre la Grèce. Leurs chances de qualification sont quasi nulles : il y a 13 places pour 54 sélections du vieux continent engagées. Les 9 vainqueurs de groupe sont qualifiés directement, les huit meilleurs deuxièmes vont en barrage pour les quatre derniers tickets.

Les Kosovares sont tombés dans le groupe I avec les Croates, l’Ukraine, la Turquie, la Finlande et l’Islande, l’équipe surprise de l’Euro 2016. Gibraltar est, lui, tombé avec la Belgique, la Bosnie, la Grèce, l’Estonie et Chypre (groupe H). Et l’amical de rentrée contre le Portugal a été cruel : correction 5 à 0... Normalement, aucun joueur ayant déjà joué dans une sélection ne peut changer de maillot national. Mais jusqu’ici le Kosovo n’était pas reconnu par la Fifa et l’est désormais.

C’est un cas unique, et un flou dans les règlements Fifa, qui ouvre la porte à des changements d’équipes inédits de joueurs aux racines kosovares ayant porté les couleurs de l’Albanie, par exemple. «Je crois que nous serons capables de surmonter les émotions de représenter notre pays pour la première fois, quand nous serons sur le terrain», lâche Bernard Berisha, milieu du club russe d’Anzhi Makhatchkala.

France et Portugal repartent au combat

La France, finaliste de l’Euro, et le Portugal, champion du vieux continent, reprendront les choses sérieuses mardi. Pour les Bleus, l’amical de rentrée s’est bien déroulé (3-1 en Italie). Cet été, Antoine Griezmann a pu apprécier son nouveau statut de superstar (meilleur buteur de l’Euro dont il a aussi été élu meilleur joueur), tandis que Paul Pogba est simplement devenu l’homme le plus cher du monde, passant de la Juventus à Manchester United pour 105 M euros (+5 de bonus).

La France est dans un groupe A à sa portée, avec une Suède sans Zlatan Ibrahimovic en retraite internationale, des Pays-Bas incapables de se qualifier dans un Euro à 24 et des adversaires de second rang, la Bulgarie, le Luxembourg et le Belarus, qui les accueillera mardi. Le Portugal doit faire sans son astre Cristiano Ronaldo, qui se remet de sa blessure en finale de l’Euro. Les débuts sont moins aisés sur le papier avec un déplacement en Suisse.