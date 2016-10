Angleterre - 8e journée : Difficile reprise pour Manchester City

Réagissez

Dieu merci elle est de retour !» Après une trêve internationale déprimante pour l’Angleterre, le Daily Mail salue le retour du championnat et son cortège d’affiches : le leader Manchester City doit se reprendre aujourd’hui contre Everton, tandis que Tottenham et Arsenal veulent appuyer leurs prétentions. Enfin, lundi, Liverpool et Manchester United refermeront en fanfare le couvercle d’une 8e journée, déjà charnière pour de nombreux clubs.

Dix succès consécutifs, puis deux matches sans victoire, et Manchester City doit déjà se reprendre sous peine de voir s’échapper sa première place. Le nul contre le Celtic en Ligue des champions (3-3) enchaîné avec une défaite à Tottenham (2-0), la trêve internationale pour gamberger et voilà Manchester City à nouveau confronté à un adversaire de taille, le très en forme Everton (5e). Pour Pep Guardiola, qui devra probablement se passer de son maître à jouer De Bruyne, les Toffees de son ami Ronald Koeman représentent un vrai défi. Après cinq buts encaissés en deux rencontres, les faiblesses défensives des Citizens sont en effet désormais exposées au grand jour.

Si Tottenham reproduit à West Bromwich la même prestation qu’à White Hart Lane contre Manchester City, la victoire semble presque acquise pour la seule équipe encore invaincue. Mes les Spurs sont-ils prêts mentalement et physiquement à presser avec la même intensité ? Pour Arsenal, c’est une histoire de revanche. En mars, les Gallois avaient annihilé les espoirs de titre des Gunners en s’imposant à Londres à la surprise générale (2-1). Ce soir-là, une partie de l’Emirates Stadium avait appelé à la démission d’Arsène Wenger.

Chelsea n’est que 7e et la position d’Antonio Conte est menacée. Deux importants bookmakers britanniques ont suspendu les paris sur un prochain licenciement de l’Italien, tellement les sommes pariées en ce sens s’envolaient. Si les Blues restent sur une victoire sur le promu Hull (2-0), ils ont chuté à domicile contre Liverpool (2-1) et sombré à Arsenal (3-0). Même si c’est un peu tôt pour paniquer, la situation a poussé Conte à passer à une défense à trois. Cela a fonctionné contre les Tigers, mais cela sera-t-il suffisant pour museler les Foxes ? Les champions d’Angleterre, eux, alternent le bon en C1 et le quelconque en championnat, avec seulement deux victoires en Premier League.