Réagissez

La dernière confrontation entre les deux techniciens remonte...

Y a-t-il de la place pour deux ? Jamais le derby de Manchester entre United et City n’a été aussi brûlant : il opposera aujourd’hui (12h30, heure algérienne) deux clubs au sommet de la Premier League et deux génies qui se détestent, les charismatiques entraîneurs José

Mourinho et Pep Guardiola.

Trois ans déjà que les deux techniciens ne se sont pas affrontés. Cela remonte à août 2013 en Supercoupe d’Europe. Le Bayern Munich de Guardiola l’avait emporté aux tirs au but (2-2, 5-4 tab) face au Chelsea de Mourinho. Des ego à hauteur de leur talent, une rivalité entretenue à coups de piques assassines, des philosophies de jeu à l’opposé entre un Portugais pragmatique et sensible à la défense et un Espagnol obsédé par la possession du ballon...

L’Angleterre se régale des retrouvailles de «Mou» et «Pep», dont les deux clubs nourrissent eux aussi une détestation historique l’un envers l’autre. D’autant que ce match est à enjeu puisque City (1er) et United (3e) ont accumulé trois victoires en autant de journées (comme Chelsea, 2e). L’histoire commune de Mourinho et Guardiola avait pourtant bien commencé, à la fin des années 1990, au FC Barcelone.

Le Portugais (53 ans) était l’adjoint/traducteur de l’entraîneur Bobby Robson, tandis que le Catalan (45 ans), alors joueur, était l’un des cadres du Barça. Les deux hommes s’entendaient bien : il se murmure même que le joueur et le technicien avaient mis au point la tactique de la finale de la Coupe du Roi 1997 remportée contre le Betis. «Leurs relations étaient plutôt amicales», assure Robson dans une biographie de Mourinho.

«Cela va reprendre»

Tout bascule en 2008. Mourinho, auréolé de ses succès d’entraîneur à Porto et Chelsea est sondé par les dirigeants barcelonais pour prendre la succession de Frank Rijkaard : le «Special One» guigne le poste... qui sera finalement confié à Guardiola, alors seulement en charge de la réserve du Barça.

De quoi aigrir «Mou». La relation part en flammes deux ans plus tard en 2010, alors que les deux hommes croisent le fer en demi-finale de la Ligue des champions, finalement remportée par l’Inter de Mourinho. Elle prend des proportions épiques quand le Portugais se voit confier le Real Madrid cette même année. Au centre d’entraînement du Real, Mourinho avait fait imprimer une photo de lui, le doigt pointé vers le ciel après la victoire lors de la demie de 2010, histoire de se rappeler tous les jours le but de sa mission madrilène.

Mettre fin à la domination du Barça. Ajoutez à cela la pression, le ressentiment, une séquence de quatre Clasicos en deux semaines en 2012... Voilà de quoi faire dérailler une relation, surtout après 16 oppositions toutes plus musclées les unes que les autres (7 victoires pour Guardiola, 3 pour Mourinho et 6 matches nuls). «Je suis sûr que les perpétuelles piques de Mourinho dont (Guardiola) était l’objet sont une des raisons» pour lesquelles ce dernier a quitté le Barça en 2012, juge même l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher dans le Daily Mail. «Cela va reprendre à un moment ou à un autre.»

Choix forts

A Manchester, les deux hommes n’ont pour l’instant pas fait de vagues hors des terrains. Mais ils ont fait des choix forts dans leur vestiaire : Mourinho a mis Schweinsteiger sur le banc et donné les clefs à Pogba et Ibrahimovic. Guardiola s’est débarrassé de Joe Hart, n’a pas retenu Yaya Touré dans le groupe pour la C1 et a déjà fait de l’attaque des «Citizens» (amputée d’Agüero suspendu) la meilleure du pays (9 buts). En société, ils se sont calmement serrés la main à des réunions d’entraîneurs durant l’été, avant de jouer l’apaisement. «Si je me concentre sur lui et Manchester City, et lui sur moi et Manchester United, quelqu’un d’autre va remporter le titre», a prévenu Mourinho.

Son voisin a préféré prendre le chemin de la flatterie en expliquant que des entraîneurs comme Mourinho l’avait «poussé» à «atteindre un autre niveau». Une question subsiste : après le match, et comme le veut la tradition anglaise, demande le Sun, l’hôte Mourinho va-t-il partager un verre de vin avec Guardiola dans son bureau d’Old Trafford ?