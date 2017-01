Andre Ward songe sérieusement à la retraite

Réagissez

Le boxeur américain Andre Ward songe de plus en plus à prendre sa retraite à la suite de ce qu’il considère sa plus grande victoire en carrière, a-t-il déclaré dans une entrevue avec le magazine Rolling Stone.

«Je dois prendre mon temps (pour prendre ma décision) parce que je n’ai plus besoin de me battre. J’ai accompli presque tout ce que je voulais accomplir. Ce n’est plus à propos de l’argent, c’est parce que Dieu m’a béni d’avoir encore les capacités de le faire et d’encore l’aimer», a-t-il mentionné au cours de l’entrevue. «Je dois prendre de difficiles décisions au cours des prochains mois. La boxe n’est pas un sport à prendre à la légère.

Evidemment, je fais cela depuis un bon moment et ça doit simplement avoir du sens. Avec mon équipe et ma femme, nous prendrons la bonne décision», a-t-il ajouté. Ward évaluera donc ses options pour son prochain combat, si celui-ci a bien lieu. Ward ne ferme pas la porte à accorder un combat revanche à Sergey Kovalev qu’il a vaincu par décision unanime pour devenir le champion des mi-lourds de la WBA, IBF et WBO. Il voudrait entre autres prouver à Kovalev et son équipe qu’il a bel et bien remporté le premier duel qui a été très serré alors que les trois juges ont remis des cartes de 114-113 en faveur de l’Américain.

«Vouloir prouver un point à des gens est quelque chose de délicat. Si j’acceptais un combat revanche, ce serait plus pour fermer le clapet de Kovalev et de son équipe. Ce serait plus personnel. Ce serait pour envoyer un message à son équipe que j’ai bien gagné le premier duel et que je l’ai fait à nouveau», a commenté celui qui n’a jamais subi de défaite en 31 combats dans les rangs professionnels. Ward est extrêmement fier de sa victoire face à Kovalev qui subissait un premier revers chez les pros. Le Russe avait entre autres envoyé Ward au tapis au deuxième round. «C’est probablement le plus fier que j’ai été au cours de ma carrière. Je dis cela en vertu de la manière dont le combat s’est déroulé et que j’ai pu montrer au monde entier, à moi-même et à mon équipe que je peux gagner d’une façon différente», a-t-il expliqué. «Je n’avais jamais eu à revenir de l’arrière.

Et ce n’était pas contre un adversaire de classe B ou même C, c’était contre celui que plusieurs considéraient comme le meilleur mi-lourd au monde. Je suis content de ma performance.»