Anciens de l’USMA : Oulkhiar est malade

L’ancien joueur de l’USM Alger, Fodil Oulkhiar, a été victime, lundi, d’un malaise qui a nécessité son hospitalisation.

Ses anciens coéquipiers et amis qui ont joué ensemble à l’USMA remercient le docteur et ancien ministre Yahia Guidoum pour son aide et assistance dans la prise en charge médicale de celui qui a porté les couleurs du HAC (Hydra), de l’USMA et du CSSA-NARA (Sonatrach), qui a parrainé à l’époque le RC Kouba. Les anciens joueurs de l’USMA témoignent leur gratitude à Mouldi Aissaoui, leur ancien coéquipier, président des Rouge et Noir et de la FAF et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que l’ex-joueur et président de l’USMA Fodil Tikanouine, ancien joueur du RC Kouba et membre de la direction technique à la Fédération, pour leur proximité avec le joueur et sa famille. Les anciens joueurs de l’USM Alger, par le biais de Réda Abdouche, souhaitent un prompt rétablissement à Fodil Oulkhiar ainsi qu’à tous les sportifs malades.