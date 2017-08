Réagissez

Le tournoi national de beach-volley masculin 2x2, domicilié sur le site de la plage d’El Guelta dans la Daira d’El Marsa (Chlef) et placé sous le haut patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Chlef, a été un grand succès. La plage du site qui a accueilli le tournoi a été bien aménagée et le public présent a applaudi les belles actions, avec un niveau technique appréciable. Les spectateurs présents n’ont certainement pas regretté le déplacement pour assister à un beau spectacle lors de la finale qui opposé les deux paires, Anis Amrouche - Adel Djeddour de l’équipe National (EN) et Amine Azzi - Abdelmajid Arous (Chlef). La victoire est revenue à la paire composée de Anis Amrouche - Adel Djeddour, sur le score de 2 sets à 0. Il faut mettre en évidence le courage de la doublette de Chlef Amine Azzi -Abdelmajid Arous qui a joué sa première finale.

La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence de Madame Nora Badri, chef de Daïra d’El Marsa. Les lauréats se sont vu attribuer des récompense financière pour les paires classées de la 1re jusqu’à la 13e place, une dotation de : 94 000 DA, repartis comme suit, le vainqueur 30.000 DA, les finalistes 20.000 DA, la troisième place 10.000 DA.