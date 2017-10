Amorcer un «nouveau» départ

Réagissez

Soudani, auteur du but du match aller

La sélection nationale de football affrontera, aujourd’hui, à partir de 17h, au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le Cameroun, pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Une rencontre sans enjeu pour les deux équipes, officiellement éliminées de la course à la qualification à l’issue de la quatrième journée. L’Algérie avait été battue par la Zambie, à l’aller et au retour, lors des 3e et 4e journées, respectivement par le score de 3-1 et 1-0. Deux défaites qui ont provoqué beaucoup de remous au sein d’un groupe en proie au doute depuis plusieurs mois déjà. A cet effet, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, espère que cette rencontre face aux Lions Indomptables sera une occasion pour amorcer, comme il l’a indiqué mercredi lors d’une conférence de presse, «un nouveau départ». La tâche paraît, a priori, difficile, mais le technicien espagnol compte sur les nouveaux joueurs convoqués ou ceux qui ont été rappelés, à l’image de Sofiane Feghouli, qui voudrait bien prendre sa revanche, lui qui a été écarté de la dernière CAN, pour provoquer le déclic. «Au-delà du classement FIFA, je voudrais gagner ce match pour faire plaisir aux supporters», avait déclaré le sélectionneur, avant d’ajouter : «Je veux aussi que ce match soit un point de départ, autant dans la qualité du jeu, les résultats et le comportement des joueurs.»

Sur une liste de 22 joueurs (la liste initiale contenait 23 noms, mais il y a eu le forfait de Brahimi et Ghoulam et l’arrivée de Bennaceur), dans laquelle ne figurent pas Mahrez, Bentaleb et Slimani, il y a quatre nouveaux éléments, dont trois évoluant dans le championnat national. Il s’agit de Mohamed Farès (Hellas Verone, Italie), Abderrahmane Meziane (USMA), Taoufik Moussaoui (PAC) et Abdelkader Bedrane (ESS). D’autres ont, par contre, signé leur retour en sélection, comme Liassine Cadamuro (Nîmes, France), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie), Ishak Benfodil (Werder Brême, Allemagne) et Zinedine Ferhat (Le Havre). Bien évidemment, les joueurs, du moins ceux qui se sont exprimés mercredi en conférence de presse (Feghouli, Mandi et Cadamuro), se disent décidés à revenir de Yaoundé avec un résultat positif. Cette hargne va-t-elle suffire ? L’incorporation de plusieurs nouveaux éléments risque de chambouler une mécanique déjà en place.

Mais celle-ci est rouillée depuis un moment. Certains seront tentés de dire que quelle que soit la prestation des Verts aujourd’hui, elle ne sera pas pire que celle fournie lors des deux matchs face à la Zambie. Le coach ne cesse de rappeler que l’objectif qui lui a été assigné est la qualification à la CAN-2019. A Yaoundé, il est question donc de se préparer pour ce challenge. Alcaraz a été critiqué jusque-là pour ses choix. A lui de démontrer que sa stratégie, ou sa vision des choses, commence à se mettre en place. Il faut noter que ce match face au Cameroun sera arbitré par le Tunisien Youssef Sraïri, qui sera assisté de ses compatriotes Mohsen Bensalem et Yamen Melloulchi. L’Algérie occupe la dernière place du groupe B avec un seul point, devancée par le Cameroun, 3e avec 3 points, la Zambie, 2e avec 7 points, et le Nigeria, leader du groupe avec 10 points. Ces deux derniers pays s’affronteront, aujourd’hui, à Uyo (Nigeria), dans un match qui s’annonce explosif.