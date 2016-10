Amical/Cuba-Etats-Unis : Quand le sport fait une passe décisive à la diplomatie

Réagissez

Comme des joueurs de tennis de table et des lutteurs avant eux, Jürgen Klinsmann et l’équipe des Etats-Unis de football vont faire avancer les pions de la diplomatie américaine lors d’un match amical aujourd’hui à La Havane.

Jusqu’à récemment, la présence de joueurs américains à l’Estadio Pedro Marrero de La Havane était inconcevable, puisque les relations entre les deux pays ennemis étaient marquées par l’embargo américain mis en place en février 1962. Ce match amical — une première en football depuis 1947 — est une nouvelle illustration du rapprochement lancé par Barack Obama à partir de décembre 2014.

Klinsmann et ses joueurs vont marcher sur les traces d’Obama lui-même, en visite officielle de trois jours en mars 2016 pour sceller ce rapprochement. Le sport a d’ailleurs permis d’intensifier la normalisation des relations américano-cubaines : dans un pays où le baseball est le sport roi, l’équipe professionnelle américaine des Tampa Bay Rays a ainsi affronté une sélection cubaine dès 2015.

La Ligue majeure de baseball (MLB) a organisé des stages et a de nombreux projets à Cuba, tout comme la NBA, la Ligue nord-américaine de basket-ball, tandis que le club de football du New York Cosmos s’est rendu sur l’île en juin 2015, pour affronter l’équipe nationale cubaine. «A chaque fois qu’il peut y avoir dialogue à travers le sport plutôt qu’une guerre ouverte, c’est bien plus efficace», résume Derek Shearer, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Finlande et professeur de relations internationales à l’Occidental College de Los Angeles.

«Le sport n’est pas un substitut à la diplomatie traditionnelle et ne peut remplacer un usage avisé du ‘hard power’ (littéralement puissance dure), mais cela peut être une forme vertueuse de ‘soft power’ (littéralement puissance douce ou pouvoir de convaincre)», note-t-il. En la matière, les Etats-Unis n’en sont pas à leur coup d’essai. Dès 1934, une équipe de baseball emmenée par la star Babe Ruth s’était rendue au Japon dans l’espoir de réduire les tensions entre les Etats-Unis et l’empire japonais, mais cette tournée n’avait pas permis d’éviter la guerre entre les deux pays.

La «diplomatie du ping-pong» a, elle, été couronnée de succès dans les années 1970 et a conduit à un rapprochement, longtemps inimaginable, entre les Etats-Unis et la Chine. Les pongistes américains, de retour des Championnats du monde 1971 qui avaient lieu au Japon, ont passé quelques jours à Pékin à l’invitation de leurs homologues chinois, avec la bénédiction du régime : neuf joueurs participèrent à des matches-exhibition du 11 au 17 avril. Jamais, avant eux, des sportifs américains n’avaient séjourné en Chine depuis la prise du pouvoir par le Parti communiste en 1949.