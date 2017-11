Amical. Algérie 3 - Centrafrique 0 : Les Verts renouent avec la victoire

Réagissez

Slimani retrouve enfin le chemin des filets

La sélection nationale a renoué mardi avec la victoire, six mois après son dernier succès face au Togo pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN-2019, en s’imposant sur le score de 3 à 0 devant son homologue centrafricaine, dans un match amical disputé au stade du 5 Juillet devant une faible assistance.

Quatre jours après le nul concédé face au Nigeria, les Verts, sans briller face à une modeste équipe centrafricaine, ont mis donc fin à une longue série de contre-performances, notamment dans les éliminatoires pour le Mondial 2018. Evoluant en 4-5-1, comme face au Nigeria, l’EN n’a pas su se créer de réelles occasions de scorer face à une équipe regroupée en défense. Il est vrai que les camarades de Mahrez ont monopolisé le ballon dans l’entrejeu, mais sans inquiéter sérieusement le portier Lembet. L’unique but inscrit en première période a été l’œuvre de Brahimi du plat du pied suite à un joli service de Mahrez.

En seconde période, les poulains de Raoul Savoy montent d’un cran et parviennent à se créer quelques occasions qui n’ont pas été exploitées. Devant cette situation, les Verts ont pu ajouter un deuxième but, signé Brahimi, suite à un coup franc, joué rapidement permettant au joueur du FC Porto de s’engouffrer dans la surface de réparation avant de battre une nouvelle fois le portier centrafricain dans un angle fermé. L’équipe terminera le match en 4-4-2, après l’incorporation de Bounedjah, qui sert idéalement Slimani en pleine surface de réparation qui corse l’addition. L’attaquant de Leicester qui n’a plus marqué depuis son doublé face au Sénégal lors de la CAN-2017, porte son capital buts à 26, dépassant par la même son entraîneur en équipe nationale, Djamel Menad. Cette victoire permettra à l’équipe nationale de boucler l’année 2017 avec un moral au beau fixe, mais il reste beaucoup à parfaire dans la cohésion et l’organisation sur le terrain.



Madjer veut un préparateur physique

Le sélectionneur national, même s’il estime que l’équipe a fourni un grand match et s’est imposée tactiquement, reconnaît qu’un grand chantier l’attend en prévision de la suite du parcours, dont le prochain match face à la Gambie, qui est prévu en mars 2018. «Avec le retour de certains joueurs, le rendement de l’équipe nationale sera encore meilleur», a-t-il déclaré en conférence de presse tout en affirmant que le vrai travail débutera après le match face à la République centrafricaine. Dans cette optique, Madjer a sollicité la FAF pour renforcer son staff technique par un préparateur physique, estimant que ses deux adjoints sont des techniciens au même titre que lui.