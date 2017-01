Aller le plus loin possible

Réagissez

Entraîneur adjoint lors des deux victoires algériennes en 2011 et 2013, respectivement avec Abderrahmane Mehdaoui, puis Younès Ifticène, Mohamed Boutadjine dirigera à l’équipe nationale militaire à Oman en compagnie de son bras droit Layachi Nouri. L’homme qui est en poste depuis 2008 nous parle de son équipe et cette Coupe du monde.

- Parlez-nous de la préparation de l’équipe pour cette Coupe du monde militaire qui aura lieu à Oman…

Il faut d’abord savoir que l’équipe a été remaniée à 80% depuis le titre mondial de 2015. Nous avons gardé seulement quatre éléments, dont Yaya et Maâmar Youcef qui avaient pris part à la compétition de 2015 comme titulaires. La préparation a débuté avec un peu de retard, c’est-à-dire à la fin du mois de septembre.

On a effectué depuis quatre stages et joué cinq matches amicaux devant le MC Oran, le NA Hussein Dey, le CR Belouizdad, le DRB Tadjenanet et l’USM Blida. Le dernier stage a débuté le 2 janvier dernier. Dans l’ensemble, on peut dire que notre préparation s’est déroulée selon le programme tracé préalablement.

- Vous avez déclaré que l’équipe a été remaniée à 80%. Est-ce que vos ambitions dans cette compétition vont changer par rapport à cette donne ou, au contraire, vous allez défendre votre titre ?

Le directeur du département des sports militaires au ministère de la Défense nationale, le général Benziane Mokdad, a réussi depuis 2008 à replacer le football militaire algérien au niveau des meilleures nations du Conseil international du sport militaire (CISM). Depuis notre défaite en finale de la Coupe d’Afrique en Ouganda en 2008 aux tirs au but devant le Cameroun, l’Algérie a réussi à briller au plus haut niveau.

Il y a eu d’abord le titre mondial à Rio en 2011 et également celui de 2015 en Corée du Sud. Donc, quand on atteint un tel niveau en décrochant des titres, on devient automatiquement plus ambitieux. Avec le bon groupe que nous avons sous la main et notre préparation, nous avons les moyens d’aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas décrocher un nouveau trophée ?

- De quels pays devriez-vous vous méfier le plus ?

De par mon expérience, je dirais qu’il faudra notamment prendre garde aux pays arabes. Nombre de ces pays ont fait de cette compétition une priorité. Cela ne veut pas dire que les pays européens ou asiatiques ne peuvent prétendre décrocher le titre mondial, mais je confirme que les pays arabes seront de très sérieux compétiteurs dans ce Mondial.