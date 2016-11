Réagissez

L’ancien nouveau sélectionneur national Georges Leekens

C’est un Georges Leekens extrêmement passionné et plein de volonté qui s’est présenté hier aux journalistes à l’occasion de sa première conférence de presse, tenue au Complexe olympique Mohamed Boudiaf d’Alger.

Il rêve d’aller en Russie en 2018. «Ce n’est pas une obsession, mais c’est un idéal», dira-t-il. Et pour ce, il fera tout pour que l’équipe, déjà bonne, soit meilleure. Le cap est donc mis sur la rencontre du 12 novembre face au Nigeria, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial russe. D’ailleurs, le Belge a refusé de parler de la CAN-2017, disant qu’il faut, pour l’heure, se concentrer au maximum sur cette rencontre d’Uyo.

Bien évidemment, Leekens est conscient que la mission sera difficile face à des joueurs techniques et athlétiques. Néanmoins, il dit qu’il est là pour gagner. «Je n’aime pas penser à la défaite. Je suis là pour gagner, même si je suis venu tard, à 15 jours du match. Si l’entraîneur doute, qu’en sera-t-il des joueurs ? C’est pour cela que je suis optimiste», a-t-il déclaré.

Pour l’ancien sélectionneur de Belgique et de Tunisie, qui a déjà eu, faut-il le rappeler, à entraîner les Verts en 2003, une préparation technico-tactique ne peut être faite en 5 jours.

Selon lui, le plus important est le travail psychologique. Il est donc question de «mental», de mobiliser les joueurs et de leur rappeler à chaque fois qu’ils jouent pour le pays, pour le drapeau. Leekens n’a pas voulu s’exprimer sur ses choix tactiques futurs et la manière de jouer. Il se contente de dire que «la tactique dépend toujours de la valeur et de la forme des joueurs». Dans un match comme celui face au Nigeria, «il faut savoir marquer des buts et bien défendre». En somme, le coach s’est montré confiant. «Si j’ai accepté ce défi, c’est parce que j’ai une dette envers l’Algérie et je crois au potentiel existant», s’est-il plu à répéter avec hargne.



Ounas convoqué, Zeffane out

Le nouveau sélectionneur des Verts a profité de cette occasion pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le prochain match. Il n’y a que 18 noms d’éléments évoluant à l’étranger. Il complétera cette liste par cinq ou six locaux qui seront désignés après les matchs du week-end. «J’ai envie de voir le maximum de matchs avant de faire mon choix», a-t-il affirmé. Leekens devait assister, hier en fin d’après-midi, à la rencontre de la Supercoupe d’Algérie entre l’USMA et le MCA, comme il suivra depuis les tribunes deux autres matchs de championnat vendredi et samedi.

Bien évidemment, il n’y a pas de grosses surprises dans la liste. Comme attendu, le Bordelais Adam Ounas est là. Mandi et Bentaleb, qui étaient absents face au Cameroun pour blessures, sont de retour. Par contre, Zeffane, Mesloub et Tahrat ont sauté. Bensebaïni (Stade Rennais) n’est toujours pas convoqué. Le coach a précisé qu’il tentera de prendre ceux ayant joué le plus en club.

Néanmoins, d’après lui, il y a des «cas spéciaux». Là, il s’agit par exemple du gardien M’bolhi qui reste le n°1 de la sélection même s’il n’a pas joué depuis des mois. Leekens affirme que les portes de la sélection resteront ouvertes. «Si un joueur local s’affirme, il sera convoqué», a-t-il déclaré. Pour le reste, le nouveau sélectionneur a évité certaines questions, dont celle sur la CAN-2017. Pour lui, le plus important en ce moment c’est ce match face au Nigeria.

Il est à rappeler que Leekens a remplacé le Serbe Milovan Rajevac, parti au lendemain du nul concédé par les Verts, au stade de Blida, face au Cameroun (1-1) le 9 octobre dernier, pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial, moins de trois mois après son arrivée. Le Nigeria avait remporté son premier match en Zambie (1- 2).