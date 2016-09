Réagissez

Sérieux test pour le Beyern Munich face à son coleader...

Le Bayern peut se retrouver seul en tête du championnat d’Allemagne mercredi à l’issue de la 4e journée s’il bat à domicile le Hertha Berlin, seule équipe encore à égalité de points (9) avec lui. Le Bayern et Hertha comptent pour l’heure trois victoires en trois matches, et les Bavarois ne doivent leur première place qu’à une meilleure différence de buts (+10, contre +5 pour Hertha).

Hertha pour l’exploit

«Nous sommes très heureux d’avoir neuf points, a avoué le défenseur du Hertha Marvin Platten-hardt. Mais le Bayern est un adversaire complètement différent. Nous allons avoir besoin d’être dans un très bon jour.» Le match paraît, en effet, déséquilibré, avec d’un côté, l’ogre de la Bundesliga, une constellation de stars taillée pour la Ligue des champions, à qui les observateurs promettent déjà un cinquième titre consécutif. Et de l’autre, une équipe de Berlin surprenante mais inconstante, qui avait longtemps occupé la troisième place la saison dernière avant de s’effondrer dans les cinq derniers matchs.

Ancelotti resserre les boulons

A Munich, Ancelotti voudra resserrer les boulons après le derby bavarois contre Ingolstadt samedi. Le score de 3-1 ne reflète pas la réalité du jeu, car le Bayern s’est fait bousculer pour la première fois de la saison. «De temps en temps, notre défense doit aussi montrer que nous avons le meilleur gardien du monde», a dit sur le ton de l’humour l’entraîneur Carlo Ancelotti, à propos de Manuel Neuer, qui a sauvé la maison Bayern.

La blessure samedi de Douglas Costa (cuisse) ne devrait pas gêner le coach italien, qui dispose d’un effectif pléthorique, avec notamment sur les ailes un Ribéry en grande forme et un Coman qui a fait sa rentrée samedi après un mois d’arrêt pour blessure (cheville). Le défenseur central Jérôme Boateng, blessé depuis l’Euro et qui a joué quelques minutes samedi, est aussi prêt à reprendre sa place: «Peut-être que je pourrais débuter le match. Mais je pense que je n’ai pas encore les 90 minutes dans les jambes.»

Jusqu’où ira Red Bull ?

L’autre affiche à suivre de cette journée est la rencontre Leipzig-Mönchengladbach. Le RB Leipzig a fait couler beaucoup d’encre en accédant cette saison à la première division, sept ans seulement après ses débuts en championnat régional (5e Division). Le club est entièrement financé et dirigé par la marque Red Bull, ce qui met en rage nombre de supporters allemands, attachés à la «tradition» des clubs ancrés localement.

Objet de vindicte, voire de haine, le RB Leipzig fait désormais peur, après avoir battu Dortmund lors de la deuxième journée, et s’être imposé 4 à 0 samedi sur la pelouse de Hambourg, un grand nom de l’histoire du foot allemand. Troisième avec sept points, Leipzig a réussi le meilleur départ d’un promu en Bundesliga depuis 25 saisons.

Hazard veut se faire un prénom

Mais Mönchengladbach, engagé en Ligue des champions, compte six points et se rendra à Leipzig avec l’ambition d’en ramener trois de plus. L’homme en forme à Mönchengladbach essaie de se faire un prénom. Thorgan Hazard, le frère d’Eden, a marqué deux fois samedi contre Brême : «Thorgan a d’énormes qualités et en fait de nouveau la démonstration, s’est félicité son entraîneur André Schu-bert. Il est très rapide, possède une très bonne technique et en ce moment, il est en réussite devant le but.» Dortmund, également avec six points, effectuera un déplacement difficile à Wolfsburg (5 pts) ce soir.