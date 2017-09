Réagissez

C’est un événement qui viendra briser la monotonie qui a enveloppé Constantine durant cet été, faute d’activités culturelles.

La ville s’apprête à vivre un moment intense et décisif, qui éclipsera, l’espace d’une journée, la morosité ambiante, même si les Verts viennent de perdre la manche aller. L’organisation du match retour entre la sélection nationale et l’équipe de Zambie, mardi prochain, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, est incontestablement assimilée à une grande actualité. Et comment ne pas l’être, puisque c’est la dernière ligne droite vers la Russie.

C’est l’effervescence qui s’est emparée de toute la population, même si la fête de l’Aïd occupe pour l’heure les esprits. Cette ultime confrontation pour les Verts avant le prochain plus grand rassemblement mondial de football implique, pour sa réussite, des préparatifs et une organisation réglés comme du papier à musique.

Les problèmes de logistique et sécuritaires ont été passés au peigne fin, dimanche dernier, au niveau du cabinet du wali, lors d’une réunion à cet effet avec l’ensemble des acteurs locaux. Dans une rencontre de cet acabit qui drainera des milliers de supporters nationaux et peut-être aussi zambiens, l’erreur n’est plus permise. Tous les dispositifs liés au transport, à l’hébergement et à la sécurité ont été étudiés pour ne laisser aucune place à l’improvisation. Des instructions ont été données aux différents responsables pour veiller à la propreté de la ville, la disponibilité de l’éclairage, particulièrement sur les axes principaux, dont celui de l’aéroport international Mohamed Boudiaf.

Les mêmes opérations s’effectueront à l’intérieur et à l’extérieur du complexe Chahid Hamlaoui où le match aura lieu. A souligner que ce stade est le plus grand de la ville avec plus de 30 000 places. En 2007, il a bénéficié de travaux de rénovation : pelouse naturelle et réhabilitation des vestiaires. L’autre stade, de moindre envergure, relevant de la commune du Khroub, à savoir Abed Hamdani, est réservé aux séances d’entraînement, a-t-il été convenu.

Dans cette quête d’une quatrième qualification au Mondial de l’année prochaine, les fans des Fennecs ne sont pas en reste. La Société de distribution d’eau et d’assainissement de Constantine (Seaco) a été chargée d’assurer leur approvisionnement en eau. Ce sont ainsi pas moins de 40 000 sachets d’eau qui seront distribués aux supporters qui braveront la canicule de cette fin d’été pour venir encourager les leurs.

Pour ceux qui n’auront pas la possibilité d’être sur les gradins, un plasma géant sera installé à l’extérieur du stade pour leur permettre de suivre le déroulement de la rencontre. La vente des billets bénéficiera de toute l’attention nécessaire des responsables. Les autorités locales ont insisté sur la multiplication des points de vente afin de maîtriser l’affluence vers le stade et réduire à néant toute velléité de débordements. Pour circonscrire le moindre dérapage à la fin de la rencontre, le dispositif sécuritaire sera drastique, est-il précisé.