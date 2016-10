Réagissez

La dernière confrontation en match officiel entre les deux pays...

La 6e confrontation officielle Algérie - Cameroun, la première à domicile, sera-t-elle la bonne ?

Les deux sélections se sont croisées à 5 reprises en Coupe d’Afrique des nations, toujours hors des deux pays, et le Cameroun n’a pas perdu une seule fois contre l’Algérie. Les Lions Indomptables comptabilisent 3 victoires et 2 nuls. Les Verts, qui courent derrière un succès de prestige depuis longtemps, ont cette opportunité aujourd’hui à Blida. Pour la concrétiser, il leur faudra être dans un grand jour et réaliser un sans-faute. Ce ne sera facile contre un adversaire parfois imprévisible, mais très souvent à l’heure.

Ce rendez-vous n’arrive pas au bon moment. En effet, l’équipe nationale est handicapée par une impressionnante liste de forfaits au niveau du compartiment défensif. Si les solutions proposées par Milovan Rajevac ne donnent pas satisfaction, surtout au niveau de la charnière centrale, les Verts seront en danger face au Cameroun.

De toute façon, les choix du sélectionneur sont très réduits. Il titularisera M’bolhi dans les buts et alignera une défense à 4, avec Zeffane et Ghoulam sur les côtés, et Medjani et Cadamurro en paire centrale. Il y a un déséquilibre dans ce compartiment, où un seul élément est au top, à savoir Ghoulam (Naples). Le gardien M’bolhi n’a pratiquement pas de temps de jeu en club, Zeffane compte une centaine de minutes, alors que les deux autres défenseurs qui seront alignés ne brillent pas particulièrement en club.

En milieu de terrain, les arbitrages ne seront pas aisés. Taïder et Mesloub sont partants pour jouer dans la zone médiane. Qui jouera à leurs côtés ? Abeid, Boudebouz, Brahimi, Feghouli ? Il faudra assurer l’animation du jeu. Yacine Brahimi a le profil pour ce rôle, mais il se présente avec un sérieux handicap : son faible temps de jeu. Devant, le sélectionneur a l’embarras du choix.

Le trio Mahrez-Slimani-Soudani sans égal sur le continent. Le Cameroun lui également n’est pas au mieux de son niveau et de sa forme. Hugo Broos, lui aussi fait face à de nombreuses défections dont celles Stephane M’bia et Jacques Zoua (Nuremberg), un joueur important de la sélection. Le Belge table sur la qualité et la sûreté du gardien Ondoa (Ajax Amsterdam) et l’expérience du rideau défensif composé de Nyom (Watford) et Oyongo (Montréal), sur les côtés, et la tour de défense à deux têtes, N’Koulou (Lyon) et Chedjou (Galatasaray).

Le milieu de terrain reste le point fort des Lions Indomptables avec le quatuor Mandjek (Metz), Siani (Ostende) comme récupérateurs, Toko Ekambi (Angers), Choupo Moting (Schalke 04) ou Salli (Nuremberg). Les deux derniers occupent bien les flancs et sont de redoutables contre-attaquants. Il ne faudra pas leur laisser trop d’espaces sur les côtés. Devant, le Cameroun jouera avec deux pointes : Moukandjo (Lorient) et Aboubakar (Besisktas). Ils sont complémentaires et très adroits devant le but.

L’équipe qui maîtrisera ses émotions, gardera son sang-froid, n’aura pas trop de gâchis dans son jeu, sortira indemne de ce choc qui éclipse toutes les autres affiches de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018, zone Afrique.