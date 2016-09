Algérie-Cameroun : Daniel Bennet au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a établi, hier, la liste des arbitres qui officieront les rencontres de la première journée du 3e et dernier tour des éliminatoires du Mondiual 2018 en Russie, et dont les matchs sont programmés entre les 7 et 9 octobre prochain.

L’Algérie, qui entamera ce dernier tour le 9 octobre au stade Mustapha Tchaker de Blida face au Cameroun, retrouvera une vieille connaissance en la personne de l’arbitre sud-africain Daniel Bennet, qui dirigera la rencontre choc en compagnie de ses compatriotes Zakhel Swela et Thembisile Windvoel.

Tarek Aït Sellamet