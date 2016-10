Algérie -Cameroun : Balance favorable aux Lions Indomptables

Réagissez

Dimanche à Blida, l’Algérie et le Cameroun se retrouveront face à face pour la 8e fois de leur histoire.

Pour l’instant, la balance est favorable aux Lions Indomptables qui en sept confrontations se sont imposés trois fois, ont concédé une défaite et fait trois matchs nuls. La seule victoire algérienne contre le Cameroun remonte au 28 décembre 1995 dans le cadre d’un match amical joué et remporté (4-0) à Libreville au Gabon.

Le Batnéen Guechir (CAB) avait marqué 3 buts et l’autre réalisation algérienne a été l’œuvre de Ali Meçabih (MC Oran). La sélection, dirigée à l’époque par le duo Ali Fergani et feu Mourad Abdelouahab, avait fière allure avec Acimi, Kherris, Zerouki (Ghoul), Belatoui (Zeghdoud), Lazizi, Bettadj (Hamdani), Ali Dahleb, Soltani, Guechir, Zekri, Meçabih. Ce match était le quatrième de la série des sept rendez-vous entre les deux sélections. Pour rappel, le premier face-à-face entre l’Algérie et le Cameroun remonte au 14 mars 1984 à Bouaké (Côte d’Ivoire) dans le cadre de la demi-finale de la CAN-1984 organisée par la Côte d’Ivoire. Le match s’était achevé sur un nul (0-0). Dans la série de penalties, le Cameroun a été plus adroit avec un tir au but réussi de plus que l’Algérie.

Mahmoud Guendouz avait raté le sien et Joseph Antoine Bell (gardien) avait réussi son essai. L’Algérie avait accompli le tournoi le plus accompli après celui d’Alger en 1990. Sous la direction de Mahieddine Khalef, l’équipe nationale avait réalisé de très bons matchs avant de quitter la compétition sur une série de tirs au but. Ont disputé cette rencontre : Cerbah, Sadmi, Chaïb, Kourichi, Guendouz, Kaci Said, Madjer, Fergani, Bensaouala (Bouiche-MCA), Belloumi, Menad (Yahi). Deux ans plus tard à la CAN 1986 en Egypte, le Cameroun s’est imposé 3-2.

Les buts algériens ont été l’œuvre de Madjer et Maroc. Rabah Saâdane, coach des verts, avait aligné l’équipe suivante : Drid, Sadmi, Chaïb, Guendouz, Merezkane, Fergani, Maroc, Madjer, Bensaoula (Benkhalidi), Menad, Medane (Yahi). Les deux sélections se sont retrouvées en 1991 à Dakar, dans le cadre du tournoi des Ballons d’or. Match nul sans but pour les deux équipes, dirigées par Abdelhamid Kermali (Algérie) et Phillipe Redon (Cameroun).

Les cinquièmes retrouvailles ont eu lieu le 15 février 1998 à Ouagadougou, dans le cadre de la CAN organisée au Burkina Faso. Les Lions Indomptables se sont imposés 2-1 après que Billal Dziri ait ouvert le score à la 39e minute de jeu. Le Cameroun, grâce à Jop (48’) et Tchani (65’) s’est finalement imposé devant l’Algérie dirigée par Abderrahmane Mehdaoui. Pourtant, l’équipeavait fière allure avec Hamenad, Benhamlat, Kherris (Hebri), Zeghdoud, Osmane, Harcheche, Ghoul, Dziri, Meftah, Tasfaout, Ali Moussa. La 6e confrontation s’est déroulée en février 2000 à la CAN 2000 organisée conjointement par le Ghana et le Nigeria.

En quart de finale, le Cameroun s’est imposé 2-1 grâce à des buts d’Eto’o et Foe. Le but algérien a été marqué par Abdelhafid Tasfaout (79’). Au stade d’Accra, l’Algérie dirigée par Nasser Sandjak, avait fourni une très belle deuxième mi-temps sans parvenir à égaliser devant le futur vainqueur du tournoi. Les Verts s’étaient présentés dans la composition suivante : Benabdallah, Mamouni, Amrouche, Meftah, Benhamlat (Haddou), Tasfaout, Kraouche, Dziri, Saïb, Farid Ghazi (Mezouar), Moussouni (Saifi).

La dernière confrontation algéro-camerounaise remonte à janvier 2004 à Sousse, CAN-2004. Patrick M’boma (44’) et Brahim Zafour (51’) ont été les buteurs de ce match. Rabah Saâdane avait aligné l’équipe suivante. Gaouaoui, Belloufa (Zafour), Aribi, Mamouni, Antar Yahia, Mansouri, Cherrad, Kraouche (Hadadj), Belmadi (Achiou), Boutabout, Ziani.

Au total, les 2 sélections se sont croisées 7 fois. 5 fois dans le cadre de le CAN avec un bilan positif pour le Cameroun avec 3 victoires et 2 nuls. Lors des 2 matchs amicaux, l’Algérie s’est imposée une fois et a concédé un un nul.