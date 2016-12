Réagissez

Pour un coup d’essai, cela a failli être un coup de maître pour le XV algérien qui aurait pu remporter sa première joute officielle face à l’équipe du Maroc, pourtant plus aguerrie sur le plan de l’expérience quand on sait qu’elle renferme une kyrielle de joueurs évoluant en Europe, avec à la clé deux couronnes africaines dont la dernière acquise en 2016, sans oublier sa participation en Coupe du monde à maintes reprises. L’Algérie a raté le coche à la dernière minute en loupant une pénalité mettant en rogne le coach Tebani. Qu’à cela ne tienne, le XV national a donné du fil à retordre aux Marocains pour cette entrée en matière et pouvait prétendre à mieux.

Rappelons que presque tous les points ont été inscrits sur pénalité par les deux équipes, sauf un essai de l’Algérie, ce qui a permis de réduire le score à la parité (11 à 12). Les points du Maroc furent l’apanage de Jaoudat (3 points), Gendre (3) et Resseoux (6). Pour les Verts, c’est Bensalah (6 points) qui a raflé la mise. En somme, un bon match que ce derby maghrébin ponctué de beaucoup de progressions balle en main, de mêlées et de plaquages et qui aurait pu revenir à des Algériens qui n’ont pas cru en leurs chances.

Le deuxième match pour les Verts aura lieu la semaine prochaine, face à un autre ténor du Maghreb qui n’est autre que la Tunisie. Rien n’est encore perdu pour le XV algérien qui devra, cette fois-ci, faire le plein devant la Tunisie et attendre aussi le coup de pouce salvateur de cette équipe tunisienne face au Maroc, le 21 décembre.

A noter que c’est sur la main courante du stade Ahmed Zabana d’Oran qu’a eu lieu, hier matin, la conférence de presse d’avant-match. Bougia Abdelaziz, président de Rugby Afrique (ex-Confédération africaine de rugby) a pris l’initiative d’ouvrir les débats en mettant en exergue ce sport qui vient d’être implanté en Algérie par une poignée d’hommes afin de prendre son envol, à la grande joie des amateurs de rugby qui, faut-il le souligner, a été longtemps marginalisé par les décideurs sportifs. M. Bougia a rappelé que ce sport est implanté chez nos voisins du Maroc et de Tunisie depuis des lustres avec près de 10 000 licenciés en comparaison avec l’Algérie qui ne possède que quelque 1400 licenciés. De son côté, Mostéfa Jelti, chargé du développement de Rugby Afrique, a annoncé : «Cette initiative du tournoi Tri-nations, une première, est venue de la Fédération algérienne de rugby, avec à sa tête son président Benhacene Sofiane, pour rapprocher les nations maghrébines.» H.B.