Alcaraz prend les choses en main

Après une petit séjour d’une semaine chez lui, à Grenade (Espagne), le nouveau sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, et ses deux compatriotes et adjoints,

Jesus Canadas et Miguel Angel Campos sont de retour en Algérie, pour entamer effectivement leur travail, avec comme première mission le regroupement des joueurs locaux de l’EN (A’), qui débutera demain au CTN de Sidi Moussa et pour lequel la FAF a fait appel à 27 éléments.

Une semaine donc après sa première visite de reconnaissance en Algérie, avec la signature de son contrat, sa visite d’inspection des installations de la FAF et des différents stades, le nouveau patron des Verts entame donc officiellement son travail, en attaquant plusieurs fronts à la fois, à commencer par ce premier stage de l’EN des locaux A’ pour préparer les éliminatoires du CHAN-2018, avec la double confrontation face à la Libye (août 2017). Après ce stage, le sélectionneur des Verts s’attellera à la préparation du premier stage de l’équipe première (EN A) prévu au mois de juin prochain, et qui sera ponctué par le match face au Togo (13 juin), comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN-2019.

En prévision de l’entrée en lice des Verts dans les éliminatoires de la CAN-2019, Lucas Alcaraz et les responsables de la FAF, notamment son boss Kheireddine Zetchi et les deux responsables des sélections, Djahid Zefzaf et Hakim Medane, auront une importante réunion, cette semaine, pour arrêter toutes les modalités de la tenue de ce stage. Plusieurs points seront à l’ordre du jour lors de ce mini-conclave. Il sera notamment question d’arrêter la date du stage, qui devra s’étaler sur deux semaines, même si la date FIFA s’étalera du 5 au 13 juin. Profitant de l’arrêt des différents championnats européens à la fin du mois de mai,

Lucas Alcaraz veut que le stage débute le 30 mai au CTN. Une date qui donnera le temps au sélectionneur espagnol de regrouper ses capés une semaine avant la joute amicale face à la Guinée (6 juin), ce qui l’aidera à mieux connaître les capés sous sa coupe et surtout de préparer pour une période adéquate le match officiel face au Togo. D’autres points seront également en débat lors de la réunion Alcaraz-FAF, dont la domiciliation des deux rencontres suscitées, même si tout porte à croire que les Verts ne quitteront pas, du moins à court terme, leur terrain de Tchaker.



Tournée Européene avant la liste des 23

Pour son deuxième séjour en Algérie, le nouveau sélectionneur des Verts ne va rester à Alger que quelques jours, avant de s’y installer de manière officielle à la fin du mois de mai. Et pour cause : le technicien ibérique devra prendre son bâton de pèlerin dès la fin de cette semaine, pour une tournée en Europe où il aura à superviser et rencontrer les cadres de la sélection. Ayant déjà une idée sur les joueurs après avoir visionné plusieurs matchs de la sélection, Alcaraz a insisté sur la nécessité de prendre langue avec eux avant le stage de juin, les voir à l’œuvre et s’enquérir de leur forme. C’est d’autant plus important que l’Espagnol puisera sa liste des convoqués de l’actuelle composante des Verts. Ainsi, il est déjà établi que cette liste ne sera aucunement chamboulée, même si on évoque déjà le retour d’Adam Ounas (Bordeaux) et la première convocation de l’avant-centre de Courtrai (Belgique), Idriss Saâdi qui a été qualifié en sélection par la FIFA en décembre dernier.