L’équipe nationale des joueurs locaux est en stage au Centre technique national de Sidi Moussa, depuis dimanche dernier.

Sous la houlette du coach Lucas Alcaraz, Chaal et ses coéquipiers préparent les deux matchs qualificatifs au CHAN (Championnat africain des nations) prévus face à la Libye les 12 et 18 août. A cet effet, le sélectionneur national animera ce jeudi, sur les lieux du stage, une conférence de presse pour donner un aperçu sur le déroulement du regroupement et l’état de forme des joueurs convoqués.

En plus de l’équipe senior A, le technicien espagnol a pour mission d’aller le plus loin possible dans cette compétition africaine destinée aux joueurs évoluant sur le continent, dont la prochaine édition est programmée l’année prochaine au Kenya. 29 joueurs prennent part ainsi à l’actuel stage, dont près de la moitié sont issus de l’USM Alger (7 joueurs) et du Paradou AC (6 joueurs).

Les joueurs s’entraîneront à Sidi Moussa jusqu’au 9 août, date de leur départ vers Constantine, qui abritera le match aller face à la Libye, prévu le 12 du même mois. Aussitôt la rencontre terminée, ils rejoindront le CTN afin de continuer leur préparation en prévision du match retour, qui se jouera le 18 août à Sfax en Tunisie. Ceci sachant que le départ vers ce pays est programmé pour le 16.

Il faut dire que la tâche du sélectionneur national risque d’être un petit peu compliquée, vu que les joueurs viennent tout juste de reprendre les entraînements avec leurs clubs respectifs. En tout cas, tout a été mis en œuvre pour que l’équipe soit fin prête le jour «J». D’où la décision du staff d’entamer le stage 15 jours avant le premier match.

Il faut rappeler, en dernier lieu, que le CHAN a été lancé en 2009. Cette première édition a eu lieu en Côte d’Ivoire et a été remportée par la RD Congo. L’Algérie n’a pris part qu’à l’édition de 2011 qui a eu lieu au Soudan. Les Verts avaient terminé le tournoi à la quatrième place.