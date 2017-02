Alaves s’offre une finale contre l’ogre Barcelone

Réagissez

Alaves s’est offert la deuxième finale de son histoire, sa première en Coupe du roi, après sa victoire 1-0 face au Celta Vigo mercredi en demi-finale retour, mais la dernière marche s’annonce la plus dure, puisque le double tenant du titre l’attend, le FC Barcelone.

Grâce à un but d’Edgar Mendez, d’un ballon piqué du gauche à la 82’, les Basques ont mis fin à la belle aventure du Celta, tombeur du Real Madrid au tour précédent mais tenu en échec sur son terrain à l’aller 0-0. En finale le 27 mai, Alaves, finaliste de la Coupe de l’UEFA en 2001 (battu 5-4 par Liverpool), pourra s’inspirer de sa victoire surprise (2-1) au Camp Nou en Liga en septembre 2016. Le club de Vitoria-Gasteiz, promu (12e au classement), pourra même se jauger aux multiples champions d’Espagne et d’Europe dès demain en championnat.

En faisant preuve de beaucoup d’abnégation et de réalisme, comme en septembre au Camp Nou, ils pourraient surprendre une nouvelle fois les Catalans, même si un gouffre sépare les deux clubs. Selon les médias espagnols, la finale Barça-Alaves sera non seulement inédite de l’histoire de la Coupe du roi, mais également la plus déséquilibrée sur le plan comptable : 695 millions d’euros de budget côté Barça contre... 49,3 millions d’euros à Alaves. Sur le plan sportif, un océan sépare aussi les deux clubs : 24 Liga, 28 Coupes du roi et 5 Ligues des champions notamment pour les Catalans contre... zéro trophée pour les Basques.