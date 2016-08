AJSA : Sécurité des journalistes dans les stades

Réagissez

Ayant accueilli avec satisfaction la dernière déclaration de Monsieur le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, affirmant que de nouvelles mesures seront prises pour lutter contre la violence dans les stades, l’Association des journalistes sportifs algériens (AJSA) tient à rappeler que la corporation des journalistes sportifs, déjà malmenée dans les enceintes sportives, est, depuis la décision de retirer les forces de l’ordre des stades, très inquiète quant aux conditions de travail qui se sont dégradées.

L’AJSA croit bon rappeler que la plupart de nos stades sont dépourvus d’une véritable tribune de presse, ce qui l’amène à travailler dans des situations pénibles. Le plus souvent, les journalistes sont obligés de prendre place dans les tribunes aux côtés des supporters pour effectuer leur mission.

Aujourd’hui, plus qu’hier, la sécurité des journalistes sportifs et particulièrement les femmes devient aléatoire, car ces derniers se retrouvent en contact direct avec certains fauteurs de trouble qui sèment la violence en toute impunité. L’AJSA appelle les pouvoirs publics, la FAF, la LNF et les clubs sportifs à prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux journalistes de remplir leur mission en toute sérénité et dans la sécurité.