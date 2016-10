Réagissez

Gianni Merlo et Omar Kharoum

Invité à assister à la réunion de l’Association des journalistes sportifs arabes qui s’est tenue ce week-end à Alger, le président de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), l’Italien Gianni Merlo, a rencontré hier matin, en marge de cette réunion, les membres de l’Association des journalistes sportifs algériens (AJSA), à leur tête le président Omar Kharoum. Au cours de cette rencontre, des discussions ont eu lieu et un large débat s’est engagé autour des principaux points liés à la corporation. Parmi les points discutés lors de ce rendez-vous, il a été question de la délivrance de la carte AIPS et de sa promotion, d’autant plus qu’elle devient de plus en plus un outil de travail pour les journalistes.

Des points de vue ont été échangés et il a été question aussi des conditions de l’exercice de la profession de journaliste sportif en Algérie. A ce sujet, Gianni Merlo a reconnu que les journalistes sportifs africains sont confrontés à de mauvaises conditions de travail.