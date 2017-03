Réagissez

La 4e et avant-dernière cérémonie de remise des aides aux clubs de football qui sera présidée par El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, se tiendra cet après-midi (15h) à la salle de conférences de l’OCO (stade du 5 juillet). Les clubs concernés par ces dotations appartiennent à neuf wilayas : Skikda, Sidi Bel Abbès, Relizane, M’sila, Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Mascara, Guelma et Laghouat.