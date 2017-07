Réagissez

Mission compliquée pour Gasmi et ses coéquipiers

Le stade Al Salam du Caire abritera, ce soir à 20h, le dernier match entre le Ahly du Caire et le NA Hussein Dey, et ce, pour le compte de la 3e journée du groupe A de la Coupe arabe des clubs.

Cette confrontation revêt une importance capitale pour les deux formations dans l’option de la qualification pour la demi-finale de cette compétition. Mais les Nahdistes comme les Egyptiens savent qu’il sera très difficile pour eux de terminer cette phase des poules en première position du classement. En effet avec deux succès de suite, l’équipe jordanienne d’Al Fayçaly est la plus proche pour rester seul leader dans ce groupe.

Elle sera d’ailleurs favorite afin de s’imposer ou au pire réaliser un match nul devant le club émirati d’Al Wahda ce soir, à partir de 17h. Le NA Hussein Dey, qui frôlé le nul lors du dernier match avec notamment deux poteaux et aussi un sauvetage énorme du gardien jordanien dans l’ultime seconde de la partie sur le tir puissant de Boulaouidet, devra oser plus. Tout le monde avait relevé que les poulains de Nabil Neghiz avaient trop respecté leurs adversaires.

Et ce n’est qu’après avoir encaissé le but signé par Dominique Mandy à la 51’que les Sang et Or ont commencé à jouer mais ont raté les meilleures occasions de cette partie. Face au Ahly qui, rappelons-le, se présente à cette compétition sans toutes ses stars, mais qui aura l’apport du public, les camarades de Harrag devront faire preuve de plus d’initiatives et surtout d’efficacité.

C’est peut-être vrai que l’équipe n’est toujours pas au point sur le plan physique et aussi au niveau de la cohésion du jeu, toutefois, il faudra tenter de jouer le tout pour le tout afin de ne pas avoir des regrets, comme ce fut le cas face aux Jordaniens. En effet, beaucoup de joueurs, à l’instar de Gasmi, ont estimé que leur équipe ne méritait pas de perdre face à Al Fayçaly.

L’Ahly du Caire, qui a eu une belle réaction après la défaite lors de la première rencontre devant le même adversaire jordanien en s’imposant face à Al Wahda des Emirats arabes unis (2-0), veut confirmer par une seconde victoire. Cependant, rien n’indique qu’en cas de victoire du NAHD ou de l’Ahly, que l’une de ces deux formations se qualifiera automatiquement en demi-finale.

Car pour ce faire, il faudra que l’un des deux clubs se classe comme meilleur deuxième des trois groupes A, B et C confondus. A noter que le Nahdiste, Herida, suspendu pour ce match, sera remplacé vraisemblablement par Khiat dans l’axe de la défense.