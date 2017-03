Réagissez

La délégation de l’USMA, de retour tard dans la soirée de samedi de Ouagadougou, a regagné le pays indemne, après la lâche agression dont elle a été victime quelques heures plus tôt par quelques pseudo-supporters du RC Kadiogo.

Envahissant le terrain à la fin du match, qui a vu l’USMA se qualifier à la phase des poules de la Ligue des champions, des supporters, chauffés à blanc, s’en sont pris à toute la délégation usmiste, causant plusieurs blessés. «Des supporters burkinabés ont envahi le terrain pour agresser les joueurs, le staff technique, le président et les dirigeants. S’en est suivi une bagarre générale au cours de laquelle des membres de la délégation usmiste ont été blessés légèrement», lit-on sur le site officiel du club, qui précise que «tous les membres de la délégation sont en bonne santé. Nous ne signalons que de très légères blessures».

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a exprimé hier ses sincères félicitations aux équipes du MCA, de la JSK et de l’USMA, suite à leur qualification respective, n’a pas manqué de confirmer et réitérer son soutien total aux joueurs et staff de l’USMA au lendemain de l’agression qu’ils ont subie.

A cet effet, le MJS a annoncé, qu’en coordination avec les autorités algériennes compétentes, «il suivra de près les suites données à cette affaire».