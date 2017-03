AGO de samedi, trois candidats pressentis

Réagissez

Après plusieurs jours d’attente, la Fédération algérienne de karaté-do, sous la conduite du président intérimaire, Chérif Tibihare, a convoqué les membres de l’assemblé générale pour samedi, à la salle de conférences du stade du 5 Juillet, et ce, pour prendre part à l’AG ordinaire, où il sera question de l’adoption des bilans moral et financier de la saison 2016, ainsi que le bilan moral du mandat olympique (2012-2016) qui vient de s’achever. Une AG ordinaire de la FAK lors de laquelle il sera procédé à l’installation des commissions de candidatures et de recours en prévision de l’AG élective qui devrait se tenir dans une dizaine de jours. A ce propos, des sources révèlent que le président intérimaire, Chérif Tibihare qui avait pris les destinées de la fédération, il y a une année, suite à la destitution de l’ancien président, Fatah Benothmane, ne postulera pas pour le prochain mandat olympique, alors que trois prétendants affichent leurs intentions de postuler à la présidence. Il s’agit de Slimane Mesdaoui, conseiller en sport, affilié au MC Saïda, Mouloud Benbekhma, membre de la ligue de Djidjel, et Rida Benkadour, ancien champion du monde et président de la Ligue de Sidi Bel Abbès.