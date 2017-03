AGO de la FAHB : Bilans adoptés

Réagissez

L’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de handball (FAHB), tenue ce week-end à la salle de presse du complexe olympique Mohamed Boudiaf, a adopté à la majorité les bilans moral (56 voix pour, 12 contre), et financier de l’exercice 2016 (55 voix pour, 13 contre) présentés par son président Saïd Bouamra. Une AGO où M. Driss (Ligue de wilaya de Béjaïa) a relevé l’absence d’un huissier de justice.

A signaler que le fait notable, c’est la désignation de la commission de candidatures pour chapeauter la prochaine AG élective qui a suscité une véritable bataille rangée vu les enjeux. Il a fallu recourir au scrutin à main levée pour départager les neuf postulants pour 3 postes, revenus finalement à Sid Ahmed Tab (MCO), Mohamed Abdouzi (Ligue régionale de Blida) et Aïssa Chamani (Club Chelgoum Laïd) auxquels s’ajouteront un représentant du MJS et un membre permanent de la FAHB. Idem pour la commission de recours, composée de trois membres que sont Omar Askri (Ligue régionale centre), Rabéa Ghazali (Ligue de Saida), et Djamel Mouissi (Ligue de Biskra), alors que la commission de passation de consignes est formée de Boutagan et Yousfi.

La date butoir du recueil des candidatures a été fixée au 25 mars à midi, alors que l’AG élective est prévue pour le 1er avril prochain, avec l’élection du président et des 12 nouveaux membres du bureau exécutif de la fédération. Un AGE qui ne pourra néanmoins se tenir avant la validation des bilans de la FAHB par les services du MJS, selon les dispositions réglementaires, à savoir la loi sur le sport 13-05 et le décret exécutif 14-330 régissant le fonctionnement des fédérations.