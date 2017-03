AGE-FAF : Vers le report des élections

Réagissez

Mohamed Raouraoua, président sortant de la FAF

L’élection du président et des membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), prévue le 20 mars, risque de ne pas avoir lieu faute de candidat pour les deux organes.

A cinq jours de la date butoir du dépôt de candidature, la commission électorale, présidée par Ali Baameur, n’a, jusqu’à hier, reçu aucun dossier. Tout laisse à penser qu’aucun candidat pour les deux fonctions ne s’avancera pour l’élection du 20 mars prochain.

Ceci entraînera de facto le report de l’assemblée générale élective à une autre date.

Face à cette situation inédite, c’est le moins que l’on puisse dire, la commission électorale n’aura d’alternative que de fixer une autre date dans un délai n’excédant pas 60 jours. Elle aura lieu au plus tard le 20 mai ! Pendant la vacance du pouvoir, née de l’absence de candidature pour les élections du 20 mars, c’est la commission électorale qui gérera les affaires courantes de la fédération. Une autre alternative est évoquée : si avant le 20 mars, la commission électorale enregistre un ou plusieurs dépôts de candidatures pour le bureau fédéral, l’élection aura-t-elle lieu ? Les textes étant muets sur ce chapitre, la commission électorale consultera l’assemblée générale qui, si elle donne son accord, il y aura l’élection du bureau fédéral qui désignera alors en son sein un membre qui présidera les travaux de l’organe avant l’élection du futur président.

Non-respect du code électoral de la FIFA

Il y a lieu de relever que l’élection, par les membres de l’assemblée générale le 27 février dernier, de la commission électorale et la commission de recours est entachée de quelques manquements au code électoral de la FIFA adopté en avril 2016, qui précise dans l’article 4 (élection), alinéa 1 «la commission (électorale) doit être composée de 7 membres au minimum et de 9 membres au maximum». Article 12 (procédure de recours), alinéa 1 «la commission de recours pour les élections est formée de 3 membres et de 2 suppléants par l’assemblée générale…l’un de ses membres doit avoir une formation juridique».

Point de suppléant dans les deux commissions comme le recommande le code électoral de la FAF et de la FIFA. Autre remarque de taille relevée dans le communiqué de la commission électorale traitant des dossiers de candidature pour les élections du 20 mars. Le communiqué met en avant le code électoral, les statuts de la FAF et le règlement intérieur de la FAF. Les deux derniers documents cités mentionnent dans le chapitre composition de l’assemblée générale la qualité de «dix experts en football cooptés et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. La loi 14-330 de juillet 2013 a expurgé du texte les experts. Pourquoi continuent-ils de trouver grâce dans les documents de base de la fédération ?