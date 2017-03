AGE-FAF : Commission attend candidatures

Réagissez

A quelques heures de la clôture des délais de dépôt de candidatures pour l’élection du président et des membres du bureau fédéral, la commission des élections a reçu une seule demande de candidature émanant d’une personne qui ne possède pas la qualité de membre de l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF).

Elle sera, bien sûr, invalidée. Les membres de la commission électorale se réuniront aujourd’hui au siège de la fédération sous la présidence de Ali Baameur (président de la ligue de Ouargla). Elus par l’assemblée générale, le 27 février dernier, les membres de la commission dresseront un procès-verbal de réunion en fin de journée. Dans le cas où à 18h aucun dossier n’est déposé, la commission électorale se prononcera sur les suites à donner à cette situation pour le moins inédite. Nul doute qu’elle fixera un nouveau calendrier qui comprendra le choix de la nouvelle date pour la tenue de l’assemblée générale élective, les dates de dépôt de candidatures, les délais de l’étude des dossiers, celle éventuellement des recours avant la publication définitive des candidatures validées par la commission électorale après accord de la commission de recours, si recours il y aura.

L’opération ne doit pas durer trop longtemps. Il y a beaucoup d’échéances à l’horizon, à commencer par la préparation des équipes nationales appelées à disputer des matchs officiels au début de l’été prochain, à commencer par les Verts qui vont renouer avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et de la CAN-2019. Le nouveau président de la fédération et les membres du bureau fédéral devront choisir un nouveau sélectionneur pour l’équipe nationale ainsi que le staff technique qui l’accompagnera dans sa mission au cours des prochains mois et années.

Concernant la sélection des joueurs évoluant en Algérie qui va affronter la Libye dans le cadre des éliminatoires du prochain CHAN, prévu au Kenya (janvier 2018), la mission de mettre sur pied cette sélection a été confiée à Toufik Korichi, le directeur technique national (DTN) en attendant la nomination d’un staff qui aura la charge de conduire cette sélection dans les éliminatoires du CHAN. Le futur président et le bureau fédéral auront d’autres missions.

Entre autres, préparer la prochaine saison, mener à terme les projets initiés par l’ancien bureau fédéral, à savoir la finalisation du projet de construction de l’hôtel, la construction, à Sidi Moussa, des bâtisses et infrastructures de l’académie de la fédération, l’achèvement des travaux de rénovation de l’ancien hôtel, situé au Centre technique national (CTN). Tout compte fait, beaucoup de travail et de dossiers attendent les prochains locataires de Dély Ibrahim.