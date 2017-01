Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) est-elle au-dessus des lois de la République ? La réponse est oui.

Elle transgresse ses propres statuts et règlements, ceux des instances continentales et internationales auxquelles elle est affiliée, elle n’applique pas la loi 13-05 du 23 juillet 2013 signée par le président de la République, le décret exécutif 14-327 du 25 novembre 2014, elle n’applique pas son propre code électoral sans qu’elle soit rappelée à l’ordre par les autorités et organes à qui incombe la tâche de veiller au strict respect des lois, textes et règlements qui régissent l’activité du football.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports porte une lourde responsabilité dans les dérives répétées de la FAF. Au mépris de la loi et du décret cités, la Fédération prépare un coup de force contre la légalité et la souveraineté de l’assemblée générale de la Ligue interrégions (LIRF) à travers la tentative de placer un (son) expert à la tête de la Ligue.

La loi 13-05 du 23 juillet 2013 a banni le recours aux experts. Aucune instance sportive n’a le droit d’inscrire dans ses textes le terme expert. La Fédération s’est arrogé ce «droit» puisque même après la promulgation de la loi 13-05, elle persiste à utiliser ses «experts» pour prendre le contrôle des Ligues. Elle viole la loi et se place au-dessus d’elle. Elle défie le président de la République sous les yeux du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et celui de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Les «décideurs» du football et du sport algérien ignorent-ils que la LIRF ne peut tenir son assemblée générale au motif qu’elle n’a pas procédé à la mise en conformité de ses statuts comme l’exige le décret exécutif 14-327 du 25 novembre 2014, qui interdit toute nouvelle élection sans que préalablement il y ait eu la mise en conformité des statuts ?

Le ministre de la Jeunesse et des sports et ses services à qui incombe le devoir de veiller au strict respect de la loi continueront-ils de fermer les yeux sur les dépassements, transgressions et violations des textes par la Fédération ?

La convocation de l’assemblée générale de la Ligue interrégions le 21 janvier 2017 pour l’élection du président qui succédera à Mohamed Boukaroum est entachée de graves violations de la loi 13-05, du décret 14-327 et du code électoral. Ali Malek, président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA) a signé, le 9 janvier 2017, un communiqué où il indique : «A l’issue de l’examen, dimanche 8 janvier 2017, des dossiers de candidature par la commission électorale présidée par Ali Malek…» C’est un faux et une usurpation de qualité dans la mesure où le concerné est le président élu de la LNFA et à ce titre il ne peut jamais être, avec cette qualité, président de la commission électorale.

D’ailleurs, le président de cette commission, Toufik Boudiaf, élu par l’assemblée générale conformément à la loi électorale, n’a pas tardé à réagir en affirmant : «Je suis le président de la commission électorale élu par l’assemblée générale souveraine. Mis à part les membres élus de la commission, personne n’a le droit de parler au nom de la commission que nous représentons.»

Tout le processus enclenché par la LNFA devant aboutir à l’élection d’un président à la tête de la LIRF est entaché de violations des textes en vigueur par la Fédération. Ali Malek, qui a signé le communiqué annonçant la liste des candidats à l’élection du 21 janvier 2017 en mentionnant «la commission électorale présidée par Ali Malek», sait-il que par cette déclaration il a versé dans l’usurpation de qualité qui peut lui valoir beaucoup de tracas, pour peu que les vrais membres de cette commission recourent à la justice pour faux et usurpation de qualité ? L’article 2 (principes, obligations et droits des parties) du code électoral de la FAF précise : «L’ingérence, sous quelque forme que ce soit, dans la procédure électorale ou dans la composition de l’organe électif de l’AG est interdite.»

Article 4 (élection de la commission électorale) : «La commission électorale est élue lors de la dernière assemblée générale ordinaire précédant l’assemblée générale élective.»

L’assemblée générale de la LIRF a élu Toufik Boudiaf. Pourquoi c’est Ali Malek (président de la LNFA) qui pilote l’opération à sa place ?

La Fédération a inscrit cette action, la sienne, hors de la loi. Le ministre de la Jeunesse et des Sports cautionnera-t- il encore longtemps cette dérive ? A moins que…