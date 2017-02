AGE de la Fédération d’aviron : Deux candidats en lice

Réagissez

La Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (Fasack) tiendra son assemblée générale élective (AGE) demain, à partir de 9h, à la salle de conférences du siège du Comité olympique algérien à Ben Aknoun (Alger).

Dans ce contexte, le président sortant, le docteur en chirurgie Bachir Djelouat (ancien rameur et barreur international), n’a pas postulé pour un second mandat olympique (2017-2020) pour des raisons professionnelles. A cet effet, deux candidats sont en lice pour la présidence de la Fédération.

Il s’agit de Abdelmadjid Bouaoud, premier vice-président sortant de la Fasack, licencié en économie et fondateur du Rowing Club de Kabylie (barrage Taksebt - wilaya de Tizi Ouzou), et de Kada Mehala, ancien athlète, enseignant universitaire et vice-président de la ligue d’Oran. En ce qui concerne le bureau exécutif, ils sont onze candidats pour huit postes de membres fédéraux, conformément aux statuts de la Fédération.

A souligner que cette AG élective était prévue initialement pour le 3 février au centre sportif Ahmed Ghermoul, avant d’être reportée au dernier moment par la tutelle, suite au recours introduit par le deuxième candidat à la présidence. Les voies de recours et d’appel sont élargies cette fois-ci jusqu’au Tribunal arbitral du sport (TAS), une première dans les annales du sport algérien.