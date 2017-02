Réagissez

Réunion, hier, du bureau fédéral de la FAF au CTN de...

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni hier au Centre technique national (CTN) à Sidi Moussa, sous la présidence de Mohamed Raouraoua, a arrêté le calendrier des assemblées générale ordinaire (27 février 2017) et élective (20 mars 2017).

L’ultime réunion de la mandature du bureau fédéral s’est penchée sur le bilan de la fin de l’exercice en cours. Les membres du BF ont mis en exergue «l’apport du président de la République et son soutien constant au football algérien». Ce passage est venu rectifier les propos du président de la FAF qui avait déclaré : «Personne n’a aidé la fédération au cours des dernières années.» Cette déclaration n’a pas plu à ceux qui veillent jalousement sur l’autorité du président de la République. Concernant la participation de l’équipe nationale à la CAN Gabon-2017, le BF a «déploré et regretté l’élimination prématurée de l’équipe nationale dont la prestation a été loin des espérances et ne reflète aucunement son potentiel et son niveau».

Concernant l’avenir de la composante humaine de l’équipe nationale, le BF a indiqué : «Des mesures techniques devront être prises pour remettre à niveau l’équipe nationale afin qu’elle puisse assurer une meilleure représentation lors des prochaines échéances internationales.» De là à prévoir des bouleversements au sein du groupe des joueurs, il n’y a pas loin. Les autres chapitres abordés par le BF et qui concernent les activités des ligues et organes de la fédération, c’est du déjà-vu. Du copier, coller.

Le bureau fédéral a donné, hier, le coup d’envoi des deux prochaines assemblées générales qui se dérouleront simultanément le 27 février 2017 (assemblée générale ordinaire) et le 20 mars 2017 (assemblée générale élective). Le président de la Fédération, Mohamed Raouraoua, n’a donné aucune indication sur ce qu’il compte faire dans les semaines à venir. Il n’a pas dit qu’il briguerait un nouveau mandat et n’a pas signifié qu’il n’allait pas participer à la course pour sa propre succession. Ces derniers jours, des informations non confirmées ont fait état de sa décision de se retirer des affaires du football, de l’intention de nombreuses personnes de postuler au poste de président, sans qu’il y ait une seule confirmation.

Maintenant que les dates des deux prochaines assemblées générales de la FAF sont connues, il reste à attendre que les nouveaux statuts de la fédération soient publiés, les conditions d’éligibilité annoncées et l’identité des éventuels candidats déclarés pour entrevoir les contours de la prochaine direction qui aura la charge de diriger la fédération durant le prochain mandat.