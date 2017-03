Réagissez

Le candidat à l’élection du président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Yacine Louail a décidé officiellement de retirer sa candidature. Cette décision intervient quelques jours après le report de l’assemblée générale élective de la Fédération algérienne d’athlétisme, prévue jeudi dernier, à l’ANALJ (Zeralda), et dont la nouvelle date n’a pas encore été arrêtée. Interrogé au sujet de ce retrait, Louail révèle «après avoir mûrement réfléchi, j’ai décidé sans aucune pression de me retirer. L’ajournement de l’AGE était salutaire pour moi. Mon éducation et ma foi ne me permettent pas de poursuivre cette aventure. Même si au départ j’avoue que j’avais nourri beaucoup d’espoir pour briguer le poste de président de la FAA, en l’espace de quelques j’ai découvert que ce milieu n’est pas compatible avec mes principes». Après le retrait de Louail, Abdelhakim Dib reste l’unique candidat pour la succession de Ammar Bouras, lequel a renoncé à se porter candidat pour un second mandat.