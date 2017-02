AG-Ligues : Collusion FAF-MJS

Réagissez

La FAF et les ligues n’ont pas procédé à la...

La FAF et les ligues n’ont pas procédé à la mise en conformité de leurs statuts

La collusion entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la Fédération algérienne de football (FAF) dans la transgression de la loi est apparue au grand jour à l’occasion de la promulgation de la loi 13-05 du 23 juillet 2013 et du décret 14-330 du 27 novembre 2014.

Des ligues de football n’ont pas procédé à la mise en conformité de leurs statuts conformément au décret 14-330 et ont tenu leur assemblée générale élective avec les anciens statuts. Plus grave, de nombreux présidents ont été élus avec la qualité d’expert, alors que la loi 13-05 du 23 juillet 2013 a expurgé les experts de la composition de l’assemblée générale. La FAF le savait bien, mais a quand même adressé au MJS les statuts des ligues avec les experts pour approbation. Le MJS a validé la violation de la loi à travers l’arrêté n°132 du 8 avril 2016 portant approbation du statut type de la ligue sportive de wilaya de football, qui a autorisé les ligues à permettre aux experts de postuler au poste de président. La FAF et le MJS se sont partagés la forfaiture conclue dans le dos de la réglementation.

La FAF n’avait pas le droit de transmettre au MJS les statuts des ligues avec des experts comme membres de l’assemblée générale. La volonté de tricher est évidente. Le MJS avait l’obligation de contrôler la conformité des statuts transmis par la FAF. Cela n’a pas été fait. Volontairement ? Sans nul doute. La FAF et le MJS ont favorisé, à travers leur démarche, la transgression de l’article 4 des statuts de la FIFA qui traite de la «non-discrimination». Inclure les experts dans les statuts comme membres de l’assemblée générale et les bombarder ensuite au poste de président de ligue est une grave transgression. Des membres légaux de l’assemblée générale, élus au sein de leurs clubs respectifs, arrivés à l’assemblée générale avec le statut de délégué régulièrement élu, sont interdits de postuler au poste de président de la ligue. Si un des membres de l’assemblée générale dépouillé de ses droits ne pouvant postuler à un mandat électif saisit le tribunal administratif, toute la pyramide échafaudée par la FAF et le MJS tombera en ruine.

Force doit revenir à la loi.



Yazid Ouahib