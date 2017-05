Réagissez

Les membres de l’Assemblée générale du Comité olympique et sportif algérien (COSA), éliront aujourd’hui, le président de l’institution pour le nouveau mandat olympique (2017-2021), à l’occasion de l’AG élective qui se tiendra à partir de 10h au siège du COA sis à Ben-Aknoun (Alger).

Une élection qui se tient dans un contexte particulier, et pour laquelle trois prétendants sont en lice. Il s’agit du président sortant, Mustapha Berraf qui brigue un cinquième mandat, le second de suite à la tête de l’institution olympique. Sid-Ali Lebib, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-Directeur général des Douanes, qui avait par ailleurs présidé le COA au début des années 1990 et, enfin, un nouveau, Abdelhakim Dib fraîchement élu à la tête de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).

Trois candidats pour une élection sur fond de tension et de polémique. Et pour cause : le président sortant, Mustapha Berraf qui vise un cinquième mandat (1996-1998, 2001-2004, 2005-2009 et 2013-2017) fait face à une fronde émanant de plusieurs fronts, même si la plus notable demeure cette opposition affichée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et son patron El Hadi Ould Ali. Ce dernier et à maintes reprises n’a pas manqué de s’attaquer à l’actuel président, évoquant notamment «des incohérences dans les dépenses du COA», relatives au budget alloué par le MJS dans le cadre de la préparation des Jeux olympique 2016 de Rio De Janeïro (Brésil). Lâché par le MJS, qui réclame à cet effet son départ, Berraf risque de ce fait de se voir éjecté de la présidence du COA.

Une hypothèse qui se précise, d’autant que «l’intervention» du MJS, ces derniers mois, dans le mouvement sportif national, a donné lieu à beaucoup de changement à la tête des fédérations sportives, et donc des membres de l’AG qui éliront, aujourd’hui le patron du COA. Le MJS pèsera de tout son poids, à travers ses relais de barrer la route à Berraf, qui n’a plus ses faveurs.

L’on susurre, d’ailleurs, dans les coulisses que des membres du bureau exécutif ont «tenté» de reporter l’AG élective à une date ultérieure, en espérant un remaniement à la tête du MJS dans le nouveau gouvernement, et un départ d’Ould Ali. Une tentative du reste avortée, toujours selon ces indiscrétions, avec le MJS qui aurait tenu au déroulement de l’AGE à la date prévue (aujourd’hui, ndlr) et qui, du surcroît, intervient avec un Ould Ali conforté dans son poste de ministre des Sports. Des signes annonciateurs d’un changement à la tête du COA ? Réponse aujourd’hui, avec cette très attendue AG élective et les trois prétendants à la présidence. A noter que les 87 membres de l’AG du COA, devront aussi élire les 14 membres du bureau exécutif.