AG élective de la FAF : Kheireddine Zetchi seul candidat

Kheireddine Zetchi, président du Paradou AC

C’est hier que la commission des candidatures de la FAF a clos l’opération de dépôt des dossiers pour les postulants à la présidence et au bureau fédéral de la Fédération algérienne de football.

Résultats des courses : une présidence de la FAF que ne briguera pas le président sortant, Mohamed Raouraoua, et un seul postulant pour le remplacer, à savoir Kheireddine Zetchi, le président du Paradou AC (Ligue 2), qui a déposé son dossier de candidature, et celui des candidats qui briguent les postes de membres du bureau fédéral, hier en fin d’après-midi.

Unique candidat donc à la succession de Raouaroua, Kheireddine Zetchi, qui semble bien parti pour présider aux destinées de la FAF. Il a concocté une liste de 12 membres, et pas des moindres, pour cette succession à la tête de la FAF : Mahfoud Ould Zmerli et Rebbouh Haddad, respectivement président du NAHD et de l’USMA, Naïma Laouadi ex-footballeuse internationale, MM. Bahloul et Gueddah, respectivement président des ligues des wilayas d’El Taref et de Skikda, mais aussi ceux de Bouira, Aïn Témouchent, Oum El Bouaghi et Tindouf, en passant par Mohamed Maouche, le président de la fondation du FLN. Il y a également Djahid Zefzef, Mme Fertoul

et le président de l’USMBA, Abdelghani Hannani.



A la tête de la FAF depuis 2009, Raouraoua a donc décidé de ne pas briguer un quatrième mandat, le troisième de suite, malgré le soutien affiché par les membres de l’assemblée générale, lors de la dernière AG ordinaire tenue le 27 février.

Benhemza retire son dossier de candidature

Un retrait qui était prévisible, notamment après ce qu’a engendré la dernière débâcle des Verts avec leur sortie prématurée de la CAN 2017 au Gabon. Quittant son poste, le désormais ex-président de la FAF aurait même laissé une consigne pour qu’aucun membre de son «clan» ne se présente.

C’est ainsi qu’on a appris que Yacine Benhemza, membre du bureau fédéral et allié de Raouraoua, avait pris les devants, samedi en fin d’après-midi, en déposant son dossier de candidature et la liste de son bureau, composé essentiellement des membres du BF sortant, avant de se rétracter en se pressant de retirer son dossier hier matin. Un changement de position qui n’a pas été pour plaire aux nombreux soutiens de Raouraoua, causant la grogne de ces derniers, après toute la campagne de soutien menée en faveur du président sortant, l’accusant même de traîtrise.

La commission de candidature statuera aujourd’hui

Le dépôt des candidatures pour la présidence de la FAF s’est clos, hier, avec un seul candidat, Kheireddine Zetchi, postulant pour la succession du président sortant Mohamed Raouraoua, la commission de candidature de la FAF, installée le 27 février dernier et présidée par Ali Baâmeur, se réunira aujourd’hui pour statuer sur les dossiers des candidatures comme le stipulent le code électoral, les statuts et le règlement intérieur de la FAF.

Il appartient, donc, à cette commission de valider ou d’invalider le dossier de candidature de Zetchi et de son bureau, en communiquant la liste des candidatures officielles.

Ainsi, si la candidature de Zetchi est validée, l’Assemblée générale élective (AGE) de la FAF se tiendra comme prévu le 20 de ce mois (lundi prochain, ndlr), dans le cas contraire, ce sera la commission de recours de la FAF, présidée par Hassan Hamar, qui prendra le relais pour étudier un éventuel appel du patron du PAC.

Un autre refus entraînerait de facto un report de l’AGE a une nouvelle date, dans un délai n’excédant pas les 60 jours. Mais pour l’heure, on n’en est pas encore à cette éventualité.