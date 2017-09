Afrobasket 2017 : Cinq prétendants pour le titre

Réagissez

Le Nigeria, tenant du titre, l’Angola, l’Egypte, le Sénégal et la Tunisie sont les grands favoris du Championnat d’Afrique des nations masculin de basket-ball (Afrobasket 2017) prévu du 8 au 16 septembre à Dakar et à Tunis.

Le champion en titre, le Nigeria, sera l’un des prétendants à la victoire finale le 16 septembre prochain à Rades (Tunis). De la sélection nigériane championne en 2015, il ne reste plus qu’un seul élément : l’ailier Ike Diogu. Il s’agit en outre d’une sélection rajeunie et toujours aussi américanisée : sept des douze joueurs convoqués sont en effet nés aux Etats-Unis. L’entraîneur des D’Tigers, Will Voigt, voit à plus long terme, avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2019 et les Jeux olympiques 2020.

L’Angola a fait le choix inverse de celui du Nigeria pour cet Afrobasket 2017. Les deux tiers des joueurs battus en finale de l’édition 2015 seront encore là. Un sérieux atout pour une nation qui a remporté onze des quinze dernières éditions. Grâce à son jeu bien construit et à des individualités de qualité (Carlos Morais, Yanick Moreira, Valdir Manuel), la sélection angolaise semble avoir les atouts nécessaires pour récupérer sa couronne continentale.

Cinquièmes de l’Afrobasket 2015, les Pharaons d’Egypte espèrent pour leur part remporter leur sixième titre continental, le premier depuis 1983, grâce à un mélange de joueurs expérimentés et prometteurs. L’Egypte est la deuxième nation la plus titrée du continent derrière l’Angola, à égalité avec le Sénégal. De son côté, le Sénégal dont la dernière victoire remonte à 1997 est bien décidé à renouer avec les consécrations, d’autant plus que les Lions de la Teranga disputeront le premier tour de la compétition à Dakar.

Une source de motivation suffisante pour le pivot Gorgui Dieng, l’un des rares joueurs de la NBA à avoir confirmé sa participation à l’Afrobasket 2017. Dirigée par l’Espagnol Porfirio Fisac, la sélection sénégalaise sera privée de son meneur de jeu Xane d’Almeida, forfait sur blessure. Enfin, la Tunisie, sacrée pour la première fois de son histoire en 2011, tentera de rééditer cette performance à l’occasion de la 29e édition dont la finale se jouera à Rades (Tunis).

Pour atteindre cet objectif, la fédération tunisienne a engagé l’entraîneur portugais Mario Palma qui a gagné quatre fois de suite l’Afrobasket avec l’Angola (1999, 2001, 2003, 2005). Les 16 pays qualifiés ont été scindés en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se retrouveront à Tunis, qui accueillera la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale) du 14 au 16 septembre. Les deux équipes classées 3e et 4e de chaque groupe à l’issue de la phase de groupe seront éliminées de la compétition