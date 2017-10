Affaire Badni : La Ligue se désavoue

Réagissez

Dans sa riposte suite aux décisions du dernier bureau fédéral (BF), le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) ne manquera pas de revenir sur l’affaire de l’ex-joueur de l’ASO, Badni.

Un dossier à cause duquel le torchon brûle entre la FAF et la LPF, réanimé par cet avertissement émis par le BF à l’encontre de la Ligue. Dans son communiqué, le conseil d’administration de la LFP dit regretter que «le BF se soit précipité dans la prise de cette décision qui relève d’une procédure interne. L’usage impose le passage par des structures conçues pour ce genre d’affaire, telles que la commission de l’éthique et la commission de discipline. Le conseil d’administration considère que le Bureau fédéral a manqué terriblement de sérénité dans le traitement d’une affaire qui remonte à la saison passée.» Une autre riposte de Kerbadj aux remontrances de la FAF, mais ce qu’il faut retenir, c’est que cette même Ligue se désavoue, reconnaissant son implication en étant auteur d’une faute gravissime. La décence et la responsabilité de l’instance et de son président face à un scandale pareil aurait dicté qu’ils assument effectivement et entièrement leurs responsabilités en démissionnant après cette grave infraction et flagrant manquement aux règlements, à la limite de l’abus de pouvoir. Pour sa part, la FAF en tant que tutelle, et face à l’ampleur de ce scandale, ne devait pas se limiter à un simple avertissement quand il y a là matière à saisir la justice et les motifs ne manquent pas.